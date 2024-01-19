‘Bir Sevdadır’ görücüye çıktı

Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler’in paylaştığı TRT 1’in yeni dizisi ‘Bir Sevdadır’ın ilk tanıtımı görücüye çıktı.

‘Hayat futbola benzer’ sloganıyla hikâyesini futbol felsefesiyle öne çıkaran Bozdağ Film imzalı dizi, her maçta attığı gollerle milyonların kalbini kazanan ünlü futbolcu Yasin ile kaderine meydan okuyan Yeşil’in duygu yüklü öyküsünü anlatıyor.

Kanalın hâlihazırda Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri dolu. Perşembe’yi de Mehmed: Fetihler Sultanı’nın ekrana geleceğini düşünürsek geriye Salı, Çarşamba ve Cuma kalıyor. Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Survivor, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar ve bugün ekran yolculuğuna başlayacak Gaddar’ın kıran kıran savaşının olduğu Cuma’da işi zor olur. Geriye 2 gün kalıyor. Bakalım, hangi gün ekrana gelecek?

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Stresli saatleri keyfe dönüştürür

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Yıllar geçse de, devir değişse de radyonun yeri hep ayrıdır. Yolda yürürken, arabayla giderken veya evinizde açıp dinlerken sizi, bazen ansızın bamtelinizden yakalar. Bende radyo dinlemeyi sevenlerdenim.

Meslekte 30. yılını kutlayan duayen radyoculardan Cem Arslan, geçtiğimiz günlerde Show Radyo’da yayına başladı. Hafta içi her sabah 07.00-09.00 arasında ‘Cem Arslan ile Gazoz Ağacı’ programını yapıyor.

Günün stresli saatlerini keyfe dönüştüren Cem Arslan’a yeni yolculuğunda başarılar diliyorum. Meraklısına duyurulur.

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TRT’den ‘Kül Masalı’ geliyor

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Dizi sektöründe bir yandan reyting canavarına yenik düşen yapımlar final yaparken diğer yandan yeni başlayacak dizilerin heyecanı var.

Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu’nu bir araya getiren Kül Masalı’nın (TRT 1) okuma provası geçtiğimiz günlerde yapıldı. Dizi, sezonun en çok merak ettiğim işlerinden birisi. Sevda Erginci ve Gökhan Alkan’ı birlikte izlemek keyif verecek.

‘Kül Masalı’, Türkiye’nin en zengin ailelerinden birinin iç dünyasına açılan kapıda aşkın, entrikanın ve sırların iç içe geçtiği bir hikâyeye davet ediyor. Heyecanla beklenen dizinin ekranlara gelmesiyle izleyiciler, büyülü bir masalın içinde kendilerini bulacaklar.