Bireysel ders yalanları

Değerli anne ve babalar bu yazımın direk muhatabı sizsiniz. Özellikle çocuğu futbol oynayan ve futbolcu olmak isteyen değerli veliler bu yazımı lütfen çok dikkatli okuyun. Sosyal medyanın hayatımızı esir almasıyla beraber bütün algılanmız ve seçimlerimiz hakkında söz sahibi oldu. Sosyal medyada karşımıza çıkan montaj teknikleri ile karamelize edilen bireysel çalışma videolarını hepimiz biliyoruz.

Bu videoları izleyip etkilenen anne ve babalar futbolcu olma hayali kuran canından çok sevdiği evlatlarıma bireysel ders aldırma kararı veriyorlar. Konuya girmeden önce işini hakkıyla yapan çok değerli hocalarımız var, hepsine buradan selam olsun. Konumuza gelebiliriz.

Cristiano Ronaldo oynadığı futbol ve özel çalışmalarıyla futbolu bambaşka bir yere taşıdı. Günümüz futbolunda hızın ve kuvvetin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıktı. Ronaldo ve sosyal medyanın etkisiyle bir anda bireysel futbol öğreticileri ve atletik performans veren hocalar doldu taştı. Bireysel ders sektörü o kadar büyük ki her köşe başına 15-20 metrelik bireysel ders salonları açıldı. Bu salonlarda bireysel ders alan çocuklar ne kadar gelişiyor ne kadar kuvvetleniyor. Değerli veliler evladınıza kimden bireysel ders aldıracağınızı çok iyi araştırmanız lazım. Tanışmak için gittiğiniz salonda atletik performans dersi alacaksanız alacağınız hoca hangi okuldan mezun, hangi hocalardan ders almış, akademik çalışmaları var mı, stajını nerde yapmış, hangi sporcularla çalışmış sorulanını mutlaka sorun.

Yoksa para vererek bir sürü belge alınabiliyor. Günümüzde spor hocası olmak kolay. Belge vermek için kurs düzenliyorlar ve para karşılığında belge alınıyor. Hızlandırmış hoca yetiştirme programı. Belgesini alan hemen stüdyo salonunu açıyor. Oldu mu sana atletik performans hocası. Bir de bu hocaların ağzı fena laf yapıyor. Kayıt olmaya gelen çocuğu uçacak, kaçacak büyük oyuncu olacak diyerek veriyorlar coşkuyu. Sizlerin de en hassas olduğunuz noktanız evlatlarınız olduğu için söylenenlere hemen inanıyorsunuz. Özellikle kadınları inanılmaz kandırıyorlar. Ders veren hoca belirli aralıklarla öğrencisinin sahada ki performansını takip ediyor mu, ben hiç görmedim. Kuvvet çalıştırdığı öğrencisinin saha da ki ikili mücadele ki reaksiyonları takip ediyor mu hayır. Hız, çeviklik çalıştırdığı öğrenicisinin maçtaki hızını veya çevikliğinin artıp artmadığını takip ediyor mu hayır.

Değerli veliler kandırılıyorsunuz. Büyülü cümleler, süslü sözlerle kandırılıyorsunuz. Eğer çocuk kuvvetlenmiyorsa veya hızında belirgin bir artış yoksa bur da yanlış giden bir şeyler vardır. Çok iyi gözlemlemeniz gerekir. Belirli bir süre sonra değişim olmuyorsa ders aldığınız hocanızla neden değişimin olmadığıyla ilgili görüş alın. Değerli veliler çok uyanık olun. Canlı şahit olduğum bir konuyla bitirmek istiyorum. 8 kişilik özel ders ekibi kuran çok saygıdeğer bir hoca tanıyorum. 8 kişilik özel ders nasıl oluyorsa. Özel ders dediğin tek kişi, bilemedin iki kişi ile olur. 8 kişilik öğrenci grubunu sözde kros yapmak için Yakuplu kent ormanına götürüp, yanım saat goy goy yaptıktan sonra bugünlük bu kadar yeter diyecek kadar yüzsüz. Böyle yüzsüz insanlara çocuklarınızı teslim etmeyin.