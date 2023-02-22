23 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Eser Yenenler'den duygusal kare. Oğlu gibi bilirmiş beni...

Eser Yenenler'den duygusal kare. Oğlu gibi bilirmiş beni...

Gerçekleşen Kahramanmaraş depremi sonrası bölgedeki depremzedelere destek vermek adına bölgeye giden isimlerden Eser Yenenler, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 23:43
Takip Et

Deprem bölgesine giden Eser Yenenler buradan yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı

Eser Yenenler'den duygusal kare. Oğlu gibi bilirmiş beni...
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 42 bin vatandaşımız hayatını kaybederken geride kalanların kayıplarına dair acısı da her gün katlanarak devam ediyor.

Bölgede yardıma muhtaç halde bekleyen depremzedelere ulaşabilmek adına ilk günden beri depremle ilgili paylaşımlarda bulunan Eser Yenenler, burada bulunduğu bir sırada çekilmiş fotoğrafın hikayesini takipçileriyle paylaştı.

Mesajında, Remziye Teyze adlı bir depremzede ile sabaha kadar dertleştiklerinden bahseden Eser Yenenler, teyzenin kendisini oğlu gibi sevdiğinden bahsettikten sonra sözlerini "Gibisi kalktı dün gece" satırlarıyla bitirdi.

Eser Yenenler'in takipçilerinden gelen yorumlarda oyuncunun bu samimi tavrına çok sayıda övgü vardı.

Yenenler paylaştığı fotoğrafı şu satırlarla takipçilerine ulaştırdı:

"Sabaha kadar dertlestik Remziye teyze ile.. oğlu gibi bilirmiş beni.. Gibisi kalktı dün gece..."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
1
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
2
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
3
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
4
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
5
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
6
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
7
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
﻿Askerler, deprem bölgelerine içme suyu taşıdı
﻿Askerler, deprem bölgelerine içme suyu taşıdı
﻿Askerler, deprem bölgelerine içme suyu taşıdı
﻿Validen kimyasal sızıntının olduğu bölgede musluk suyu içerek ‘güvenli’ mesajı
﻿Validen kimyasal sızıntının olduğu bölgede musluk suyu içerek ‘güvenli’ mesajı
﻿Validen kimyasal sızıntının olduğu bölgede musluk suyu içerek ‘güvenli’ mesajı
﻿Depremlerin yıktığı Adana’da inşaatlar durduruldu
﻿Depremlerin yıktığı Adana’da inşaatlar durduruldu
﻿Depremlerin yıktığı Adana’da inşaatlar durduruldu
﻿Meksika’da yaklaşık 2,5 ton kokain ele geçirildi
﻿Meksika’da yaklaşık 2,5 ton kokain ele geçirildi
﻿Meksika’da yaklaşık 2,5 ton kokain ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.