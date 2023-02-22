Eser Yenenler'den duygusal kare. Oğlu gibi bilirmiş beni...

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 42 bin vatandaşımız hayatını kaybederken geride kalanların kayıplarına dair acısı da her gün katlanarak devam ediyor.

Bölgede yardıma muhtaç halde bekleyen depremzedelere ulaşabilmek adına ilk günden beri depremle ilgili paylaşımlarda bulunan Eser Yenenler, burada bulunduğu bir sırada çekilmiş fotoğrafın hikayesini takipçileriyle paylaştı.

Mesajında, Remziye Teyze adlı bir depremzede ile sabaha kadar dertleştiklerinden bahseden Eser Yenenler, teyzenin kendisini oğlu gibi sevdiğinden bahsettikten sonra sözlerini "Gibisi kalktı dün gece" satırlarıyla bitirdi.

Eser Yenenler'in takipçilerinden gelen yorumlarda oyuncunun bu samimi tavrına çok sayıda övgü vardı.

Yenenler paylaştığı fotoğrafı şu satırlarla takipçilerine ulaştırdı:

"Sabaha kadar dertlestik Remziye teyze ile.. oğlu gibi bilirmiş beni.. Gibisi kalktı dün gece..."