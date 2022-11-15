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Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı 1 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 29 kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 10:53
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Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
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Resmi Gazete'de Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.'' denildi.

 

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI
* Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu
* Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri
* Özgeçmiş (YÖK Formatında)
* Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi
* Fotoğraf (2 Adet)
* Lisans / Y.Lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri (Atanmaya hak kazanılması halinde, ilgili belgelerin noter onaylı nüshaları teslim edilmelidir)
* Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi (Noter Onaylı)
* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarım Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (6 CD olarak), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (4 CD olarak)
* KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge ( Eğitim dili İngilizce olan programlar için zorunlu olup diğer programlar için varsa)
* Akademik Personel Aydınlatma Metni
* Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni
* Evrak Teslim ve Tesellüm Formu
* Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, online olarak üniversitemiz web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul edilecektir.
* Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

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