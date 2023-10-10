Bisiklet Turu'nun zorlu etabında kazanan Alexey Lutsenko oldu

Mirza Şeker / YENİÇAĞ
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin üçüncü gününde 104,1 kilometrelik Fethiye-Babadağ etabı gerçekleşti.
Fethiye'de başlayan 104,1 kilometrelik parkurda bisikletçiler, 50. kilometre ile 68. kilometre arasında yaklaşık 1000 metrelik tırmanış yaptı. Ardından sıfıra inen sporcular, son 20 kilometrede yeniden 1937 metreye çıktı.
KAZANAN LUTSENKO OLDU!
"Kraliçe" etabında son 18 kilometreye 2,5 saatte gelen bisikletçiler, zorlu tırmanış bölümünü 1 saatten fazla zamanda tamamladı. Mücadeleyi Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko 3.34.17'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı.
İkinci sırada 12 saniye farkla Almanya'nın Bora Hansgrohe takımından Ben Zwiehoff, üçüncü sırada ise 27 saniye farkla Astana'dan Kolombiyalı Harold Tejada geldi.
KLASMAN LİDERLİĞİNİ ALDI
Bu zaferle Lutsenko, ilk 2 etabın galibi Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen ile 24 saniyelik zaman farkını kapatarak genel klasman liderliğini aldı.