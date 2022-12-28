Güldür Güldür’den dilimli ekonomi skeci: Biz yeterince tokatlanıyoruz

AKP iktidarının yanlış ekonomi politikaları sonucu vatandaşın alım gücü kayboldu. Peş peşe gelen zamlar, maaşlara yapılan artışları vatandaşın eline geçmeden eritiyor.

Show TV’de ekrana gelen mizah programı Güldür Güldür’ün 322. bölümünde, ‘dilimle’ satış konu edildi.

Skeçte, öğrencilerin ve maaşlı çalışanların hiçbir ürünü alamadığı, almaya çalışanların ise dilimle ya da gramla aldığı görüldü.

Boş baklava, milimle satılan sucuk, çeyrek satılan poğaça, bozuk muzun konu edildiği skecin sonunda ise, “Keşke üzülsen, biz yeterince tokatlanıyoruz.” mesajı verildi