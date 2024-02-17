Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier'in kaçırağı maçlar belli oldu

Kaynak: Hürriyet
Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier'in kaçırağı maçlar belli oldu
İşte sarı-kırmızılıların kadrosuna kattığı Serge Aurier'in kaçıracağı maçlar...

Galatasaray'ın ara transfer döneminde transfer ettiği Fildişi Sahilli futbolcu Serge Aurier, Afrika Uluslar Kupası'nda sakatlık geçirdi.

Teknik direktör Okan Buruk, Serge Aurier'in sakatlığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada ise futbolcunun arka üst adale grubunda ikinci derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiği aktarıldı.

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KAÇIRACAĞI MAÇLAR BELLİ OLDU
Serge Aurier 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Tecrübeli futbolcunun ise kaçıracağı maçlar şu şekilde;

18 Şubat: Ankaragücü-Galatasaray (Süper Lig)

22 Şubat: Sparta Prag-Galatasaray (UEFA Avrupa Ligi)

25 Şubat: Galatasaray-Antalyaspor (Süper Lig)

29 Şubat: Galatasaray-Fatih Karagümrük (Türkiye Kupası)

3 Mart: Beşiktaş-Galatasaray (Süper Lig)

10 Mart: Galatasaray-Çaykur Rizespor (Süper Lig)

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