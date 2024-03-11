Borsa günü düşüşle tamamladı. İşte en çok değer kaybeden sektörler

Kaynak: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı. İşte en çok değer kaybeden sektörler
Borsa İstanbul’daki BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 oranında düşüşle 9.131,82 puan seviyesinde kapattı.

Endeks, bir önceki kapanışa göre 23,50 puan azalma gösterdi ve toplam işlem hacmi 106,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,33 artış gösterirken, holding endeksi yüzde 0,93 yükseldi. Sektör endekslerinde en fazla kazancı yüzde 1,95 ile tekstil deri sektörü elde ederken, iletişim sektörü yüzde 4,55 ile en fazla kaybı yaşayan oldu.

Piyasa analistleri, küresel hisse senedi piyasalarının, Amerika Birleşik Devletleri’nde açıklanacak enflasyon verileri öncesinde haftaya negatif bir başlangıç yaptığını ifade ettiler. Yarın Türkiye’de ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verileri, uluslararası alanda ise ABD ve Almanya’da Tüketici Fiyat Endeksi, ABD’de hazine bütçe dengesi, Japonya’da Üretici Fiyat Endeksi ve İngiltere’de işsizlik oranı gibi önemli ekonomik göstergelerin takip edileceği belirtildi. Analistler, ABD’de açıklanacak enflasyon verilerinin, Federal Rezerv’in gelecek dönem politikalarına dair ipuçları sunabileceğini dile getirdiler.

Teknik analiz açısından, BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puan seviyeleri direnç noktaları olarak, 9.100 puan seviyesi ise destek noktası olarak öne çıkıyor. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ocak ayında cari işlemler hesabının 2 milyar 460 milyon dolar açık vermesini öngörüyorlar. Ayrıca, 2024 yılında cari işlemler açığının 30 milyar 611 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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