Değerleri Katar'da 100 milyon Euro'yu aştı

Transfer piyasasında 3 futbolcunun değerinin 100 milyon Euro'nun üzerinde işlem gördüğü belirtiliyor.

Pedri, Luis Enrique'nin ışığı, Musiala Almanya için büyük bir umut, Bellingham ise, Premier Lig'in yarısı ona aşık.

Futbol menecerleri özellikle Pedri ve Musiala’yı Barcelona ve Bayern Münih’ten almanın zor olduğunu ancak

Ancak, en iyi oyuncularındı satmaktan asla çekinmeyen bir Borussia Dortmund’tan Bellingham’ı almanın kolay olacağını söylüyorlar.