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Değerleri Katar'da 100 milyon Euro'yu aştı

Barcelona’da forma giyen İspanyol milli Pedri, Bayern Münih’in yıldızı Alman milli Musiala ve Borussia Dortmund’ta forma giyen İngiliz Bellingham Dünya Kupası’nda sergiledikleri futbolla fiyatlarının kat kat artırdılar.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 19:06
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Dünya Kupasının genç yıldızları'nın değeri 100 milyon Avroyu geçti

Değerleri Katar'da 100 milyon Euro'yu aştı
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Transfer piyasasında 3 futbolcunun değerinin 100 milyon Euro'nun üzerinde işlem gördüğü belirtiliyor.
Pedri, Luis Enrique'nin  ışığı, Musiala Almanya için büyük bir umut, Bellingham ise, Premier Lig'in yarısı ona aşık.

Futbol menecerleri  özellikle Pedri ve Musiala’yı  Barcelona ve Bayern Münih’ten almanın zor olduğunu ancak 
Ancak, en iyi oyuncularındı satmaktan asla çekinmeyen bir Borussia Dortmund’tan  Bellingham’ı almanın kolay olacağını söylüyorlar.

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