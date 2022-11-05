﻿Bu gururlu milleti üzmeyin

Cumhuriyetin ikinci yüzyılına bir kala öğrenciler okula aç gidiyor. Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet, kendi yavrularını aç bırakıyor. Bu konuyu ele alırken çok zorlandım. Gururlu milletimi üzmekten korktum. Ama ortada bir gerçek var. Dünya lideri olmak için nutuk çekenler bu gerçeği göremiyorlar. Okul sayısını, üniversite sayısını, masalarda ders kitaplarını söylüyorlar. Açlıktan, yoksulluktan laf eden yok. Kişi başına millî geliri 20 bin dolara çıkaracağını söyleyenler. 8 bin liranın hızlı şekilde düşmesine kulaklarını tıkamış durumdalar. Ülke nüfusunun yüzde 10'u servetine servet katarken, adaletsiz gelir dağılımı yüzünden yüzde 90'ı ağlıyor.

Bir yumurtayı iki çocuğuna bölerek veren anne, beslenme çantasına yavrusunun gıdasını koyamadığı için her gün kahroluyor.

Mutfakta yangın var

Bu konu başka konulara benzemiyor. Mutfaktaki yangın her tarafı sarmış durumda. Tek maaşla geçinen, yan geliri olmayan insanların sığınacakları bir yerleri yok. Beslenme çantalarına bakınca, yoksulluğun resmini görebiliyorsunuz. Bu satırları okuyanların bir kısmı bana sitem edecekler. Bizi Afrika ülkelerinin seviyesine getirdin diye. Çok üzülerek söylüyorum. Bir ilkokula gidin. Çocukların beslenme çantalarına bakın. Göreceğiniz manzara karşısında, hayrete düşeceğinizi iddia ediyorum. Yetkililere sesleniyorum. Bırakın paket programlarını acilen Ulusal Beslenme Kanunu çıkarın.

Bu vahim durumun uzaması, toplumda tedavi olamayacak yaralar açacak. Şimdiden toplumu derinden yaralayacak emareler alıyorum. Bu işin şakası yok.

Sağlıklı beslenme

Öğrencilere beslenme vermek, gelişmiş ülkelerde de yapılan bir uygulama. Japonya'da Okul Öğle Yemeği ve Diyet Eğitimi altında uygulanıyor. Ayrıca Fransa'da, komşumuz Bulgaristan'da var. Amaç çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıklarını erken yaşta kazandırmak; besleyici gıdaların önemini anlamalarına yardımcı olmak ve evde alamayacakları kalori ve besinleri sağlamak için gerçekleştiriliyor.

Gelişmiş ülkelerin eğitimsel faaliyetleri, bizim için varlığımızı sürdürecek yaşamsal ihtiyacımız oluyor.

Oysa bizde eğitim bilindiği gibi zorunlu. Bu nedenle öğrencinin tüm maliyeti devlet tarafından karşılanmalıdır. Fakat iktidar, öğrencilerin öğrenmesi için sağlıklı ve mutlu olmaları gerektiği gerçeğini duymamazlığa geliyor. Bu durumu önemsememek, öğrenmeyi ve akademik başarıyı olumsuz etkileyen olaylara davetiye çıkarmaktır.

AKP iktidara geldiğinde, öğrencilere ücretsiz kitap dağıtımı başlattı. Bu uygulamadan siyasal fayda da sağladı. Bu uygulamayı iktidar yöneticileri övünerek her konuşmalarında dile getiriyorlar. Ama yemek ve gıda konusunu duymak istemiyorlar. Bu konu iktidarı zora sokacaktır.