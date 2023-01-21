İsveç'te aşağılık herif Kuran-ı Kerim yakarken bir Türk kadını O... Çocuğu diye bağırdı. Helal olsun sana

Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, bugün Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yaktı. Aşağılık adam, Kuran-ı Kerim yaktığı sırada bir Türk kadını "Aşağılık o... ç..." diye bağırdı. Mangal yürekli Türk kadını, videoyu izleyen tüm Müslümanların ve Türklerin duygularına tercüman oldu.

Sözde siyasetçinin çirkin provokasyonunu da orada olan tüm aşağılıklar dinledi.

Paludan'ın yaptığı çirkin eyleme başta Türkiye olmak üzere tüm dünyadan tepki yağdı.

Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim yaktığı sırada etrafı kalabalık polis grubu tarafından çevrelenmesi de dikkat çekti.

Aşırı sağcı Paludan'a kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.

Stockholm Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada Paludan'a cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında gösteri izni verildiği belirtilmişti.

Paludan, 15 Ocak'ta İsveç medyasına yaptığı açıklamada, İsveç'e bir daha Kur'an-ı Kerim yakmaya gelmeyeceğini ve polisin kendisini hakkıyla koruyamadığını iddia etmişti.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İsveçli gazeteci Chang Frick, cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Paludan'a Kur'an-ı Kerim yakması için teklif götürdü ve bütün masraflarını karşılama garantisi verdi.

Frick, SVT'ye yaptığı açıklamada, polisten alınan gösteri izninin ücretini ödediğini ve gazeteci olarak haber yapma hakkını kullanacağını ileri sürmüştü.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesine tepki göstererek, açıklamasında "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç'te bugün (21 Ocak) kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur. Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir. İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.