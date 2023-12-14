Bu şurup öksürüğe iyi geliyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Cemile Balcı
Bu şurup öksürüğe iyi geliyor
Mevsim kış olduğundan öksürük sıkıntıları da arttı. İşte doğal bir şurup tarifi...

Havuç şurubu; havuç ve şekerden hazırlanan tatlı, kalın -yoğun kıvamlı- bir şurup. Şurubu yapmak için rendelenmiş havuçlar şeker ve su ile karıştırılır ve koyulaşıp şurup kıvamına gelene kadar kaynatılıyor.

Ortaya çıkan şurup, bir miktar havuç ile tatlı, hoş bir tada sahip.

Havuç şurubu, krepler için kullanılabilir. Smoothie veya yoğurda eklenerek tüketilebilir. Balla ve limonla karıştırılabilir. Tariflerde bal veya akçaağaç şurubu yerine doğal bir tatlandırıcı olarak kullanılabilir.

Çay veya kahveyi tatlandırmak için veya kokteyllerde de kullanılabilir.

Havuç şurubu, havucun doğal tatlılığını içerdiği ve suni tatlar, renkler ve koruyucular içermediği için geleneksel tatlandırıcılara göre daha sağlıklı bir alternatif sunar.

NELERE İYİ GELİR?

Havuç şurubu doğal bir tatlandırıcı olmasına rağmen içerdiği vitamin ve mineraller ile grip, soğuk algınlığı, öksürük veya diğer solunum yolu hastalıklar için geleneksel olarak kullanılır.

Havuç, bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olabilecek iyi bir C vitamini kaynağıdır. Boğaz ağrısını yatıştırmaya veya tıkanıklığı gidermeye yardımcı olabilir. Bu tür şikâyetler için genellikle ılık içeceklere havuç şurubu eklenerek kullanılır. Ayrıca bal ya da yoğurt ile bir arada tüketiliyor.

NASIL HAZIRLANIR

Malzemeler

4 bardak rendelenmiş havuç
4 su bardağı su
2 su bardağı toz şeker

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