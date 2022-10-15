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A Haber'den büyük vicdansızlık: Bartın’daki Çinli maden mühendise sordukları soruya bakın

Türkiye Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasının yasını tutarken A Haber muhabirinin, olayın tanığı Çinli maden mühendisine kazanın nasıl yaşandığı ile ilgili soru sormak yerine olayla alakasız sorular sorması büyük tepki çekti.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 12:08
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Bartın’daki Çinli maden mühendise sordukları soruya bakın: A Haber'den büyük vicdansızlık

A Haber'den büyük vicdansızlık: Bartın’daki Çinli maden mühendise sordukları soruya bakın
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Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada 40 işçi hayatını kaybetti. Yandaş medyanın şapkadan tavşan çıkaran yayın organı A Haber, yine yaptığı bir haberle gündem oldu.

A Haber muhabiri, söz konusu maden ocağında çalışan Çinli maden mühendisine hayatını kaybeden madencilerin nasıl bir ihmal sonucu öldüğünü sormak yerine, "Çin'deki ailenizle nasıl hasret gideriyorsunuz?”, “Çocuklarınız da mühendis mi olacak?" gibi sorular sorması büyük tepki topladı.
 

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Ali yazar
15.10.2022 12:47
Yandaşlık ta ne rant varlı , insanlar benliklerini satiyor  
 
Msc
15.10.2022 12:45
Yandaş , sulandir ki olayın özünden uzaklasilsin  
 
Mehmet Tok
15.10.2022 12:21
Konu A Haber ise ben hic şaşırmadım.  
 
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