A Haber'den büyük vicdansızlık: Bartın’daki Çinli maden mühendise sordukları soruya bakın

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada 40 işçi hayatını kaybetti. Yandaş medyanın şapkadan tavşan çıkaran yayın organı A Haber, yine yaptığı bir haberle gündem oldu.



A Haber muhabiri, söz konusu maden ocağında çalışan Çinli maden mühendisine hayatını kaybeden madencilerin nasıl bir ihmal sonucu öldüğünü sormak yerine, "Çin'deki ailenizle nasıl hasret gideriyorsunuz?”, “Çocuklarınız da mühendis mi olacak?" gibi sorular sorması büyük tepki topladı.



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