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  • Burak Deniz'in kavga görüntüleri ortaya çıktı. Nilperi Şahinkaya'nın masasına gidip olay çıkarmıştı

Burak Deniz'in kavga görüntüleri ortaya çıktı. Nilperi Şahinkaya'nın masasına gidip olay çıkarmıştı

Nilperi Şahinkaya, kendisine ve sevgilisine hakaret eden Burak Deniz'e dava açmıştı. Nilperi Şahinkaya ve Burak Deniz'in davası sürerken olaya dair görüntülere Birsen Altuntaş ulaştı. Kavga anına ait görüntülerde Nilperi Şahinkaya’nın masayı terk ettiği görülüyor.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 16:51
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Nilperi Şahinkaya'nın masasına gidip olay çıkarmıştı! Burak Deniz'in kavga görüntüleri ortaya çıktı

Burak Deniz'in kavga görüntüleri ortaya çıktı. Nilperi Şahinkaya'nın masasına gidip olay çıkarmıştı
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Rol aldığı dizinin çekimleri nedeniyle Adana'da bulunan Burak Deniz, gittiği bir otelde Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi ile tartışmıştı. 29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni sebebiyle Adana'da bulunan Şahinkaya yakışıklı oyuncunun özrünü kabul etmeyip oyuncu hakkında şikayetçi olmuştu.

Şahinkaya, Burak Deniz’in “kasten yaralama”, “hakaret” ve “kişilerin huzur ve sukûnunu bozmaktan yargılanmasını talep etmişti. Burak Deniz de avukatı Serdar Opak’la hakkında yapılan şikayet nedeniyle savcılığa gidip ifade vermişti.

BURAK DENİZ NE DEDİ?

Burak Deniz ifadesinde “Konuşmada Nilperi, Emre ve Necmi Deniz ile şakalaştık, normal bir şekilde gülüyor muhabbet ediyorduk, Nilperi’ye yönelik herhangi bir hakarette bulunmadım. Bulunmamı gerektirecek bir neden de yoktu zaten… Nilperi’nin erkek arkadaşı da oradaydı… Açıkçası şikayet dilekçesini okuduğumda bu aşamaya kadar onların şahsına yönelik sinkaflı küfürler ve tehditlerde bulunduğu iddiasını görünce inanamadım" demişti.

GÜZEL OYUNCU MASAYI TERK ETTİ

Birsen Altuntaş olaya dair kamera kayıtlarını buldu. Nilperi Şahinkaya’nın avukatı Nail Gönenli “Mahkeme dosyasında daha net görüntüler var. İfadelerimizle kamera kayıtlarının birebir uyuştuğunu gördük" dedi.

Kavga anına ait görüntülerde Nilperi Şahinkaya’nın Burak Deniz geldikten sonra masadan hızla uzaklaştığı ardından da Burak Deniz’le Necmi Deniz’in arasında sert bir tartışmanın çıktığı görülüyor.

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