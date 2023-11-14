Aboubakar'ın neden oynamadığını açıkladı. Burak Yılmaz'dan zehir zemberek sözler: Keşke gelmeseydim

Beşiktaş'taki görevinden geçen hafta ayrılan Burak Yılmaz, Milliyet gazetesinin duayen spor yazarı Attila Gökçe'nin sorularını cevaplarken çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gökçe'nin yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

- (Burak Yılmaz) “Teknik Sorumlu” olarak göreve başlamış, ilk elde tüm futbolcuların fizik güçlerini yükseltmek için sezon içinde yapılabilecek çalışmaları programlamıştı… Yardımcı antrenör olarak Hari Vukas’ı, performans antrenörü olarak da Toni Modric’i getirdi Hırvatistan’dan.

- Bir yandan teknik taktik, öte yandan fizik çalışmalar sürerken Beşiktaş’taki gerçekler hiç de iç açıcı tablolar sunmuyordu. "Futbolcularda inanılmaz bir vurdumduymazlık dikkati çekiyordu. Ülkesinden misafiri gelmiş yabancı oyuncumuz, o gün idmana çıkmayıp kafetaryada oturabiliyordu. İsteksiz, gönülsüz çalışanlar da vardı” dedi.

- Sergen Yalçın’la kazanılan şampiyonluk sezonunun sonunda olduğu gibi Aboubakar yeniden sakatlık-tedavi-ağrı sarmalına girmişti. “Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş” dedi ve ekledi “Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum...”

- "Beşiktaş takımında beklemediğim tablolarla karşılaştım. Şenol Hocamızın gergin ve asabi halleri, oyuncularla ve bizimle konuşurken seçtiği üslup beni çok şaşırttı. Bu deneyleri de dağarcığımda saklayacağım."

- "Ancak gücüme giden şeyler de var: Sayın Başkan’la konuşurken sıra para hesabına gelince Beşiktaş’la böyle bir alış verişe girmeyeceğimi söyledim. Ama Hırvat yardımcılarım için hak ettikleri ödemenin yapılmasını rica ettim. Buradan onlara da teşekkür ediyorum. Özetle içten içe ‘Keşke gelmeseydim’ diyorum ama, Beşikaş’tan kaçamazdım."

"Ben Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile konuşmayı tamamlayıp kulüpten ayrılırken, 5 dakika içinde Rıza Hoca’nın geldiğini öğrendim. Böyle tablolara da alışmak lazımmış, ben bilemedim.”