Evinin balkonundan ucuz alışveriş kuyruğundaki yüzlerce kişiye son ses Dombra dinletti. Erdoğan'lı Dombra'yı ucuzluk kuyruğundakilere mecburen dinledi

Bursa’da bir mağaza açılış gününe özel bazı ürünlerini indirimli şekilde satışa sundu. İndirim haberini duyan vatandaşlar mağazaya akın etti. Vatandaşlar onlarca metrelik kuyruk oluşturdu.

Bu sırada mağaza yakınında bulunan evlerden birinden yüksek seste Recep Tayyip Erdoğan’lı dombra müziği açıldı. Vatandaşlar sesin nereden geldiğini anlamaya çalıştı.

O anlar sosyal medyadan yayınlandı. Video kısa sürede gündem oldu...