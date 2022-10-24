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  • Evinin balkonundan ucuz alışveriş kuyruğundaki yüzlerce kişiye son ses Dombra dinletti. Erdoğan'lı Dombra'yı ucuzluk kuy

Evinin balkonundan ucuz alışveriş kuyruğundaki yüzlerce kişiye son ses Dombra dinletti. Erdoğan'lı Dombra'yı ucuzluk kuyruğundakilere mecburen dinledi

Bursa'da bir mağazanın açılışına özel indirime gidildi. Mağazadan vatandaşlara Recep Tayyip Erdoğan'lı dombra dinletildi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 10:54
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Bursa’da bir vatandaş ucuz alışveriş kuyruğundaki yüzlerce kişiye evinin balkonundan son ses Erdoğan'lı Dombra dinletti

Evinin balkonundan ucuz alışveriş kuyruğundaki yüzlerce kişiye son ses Dombra dinletti. Erdoğan'lı Dombra'yı ucuzluk kuyruğundakilere mecburen dinledi
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Bursa’da bir mağaza açılış gününe özel bazı ürünlerini indirimli şekilde satışa sundu. İndirim haberini duyan vatandaşlar mağazaya akın etti. Vatandaşlar onlarca metrelik kuyruk oluşturdu. 

Bu sırada mağaza yakınında bulunan evlerden birinden yüksek seste Recep Tayyip Erdoğan’lı dombra müziği açıldı. Vatandaşlar sesin nereden geldiğini anlamaya çalıştı. 

O anlar sosyal medyadan yayınlandı. Video kısa sürede gündem oldu...

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Abbas
24.10.2022 11:12
Kuyrukta Domra, kuyruğun sebebini hatırlatıyor veya Reisi övüyor da olabilirsin, ama gürültü yapamazsın??  
 
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