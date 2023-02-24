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AKP'li isim tutuklandı. Deprem sırasında Malatya'daki oteli yıkılmıştı

Kahramanmaraş merkezli depremde Malatya'da yıkılan Kırçuval Otel'in sahibi ve aynı zamanda AKP'li Battalgazi İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı olan Zafer Kırçuval, tutuklandı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 20:08
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AKPli Battalgazi Belediyesinin başkan yardımcısı. Kırçuval Otel'in sahibi tutuklandı

AKP'li isim tutuklandı. Deprem sırasında Malatya'daki oteli yıkılmıştı
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Malatya'da yıkılan Kırçuval Otel'in sahibi ve AKP'li Battalgazi İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval tutuklandı.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde Malatya'da da bir çok bina yıkıldı. Yıkılan binalardan biri ise 7 katlı Kırçuval Otel'i oldu.

TVF Erkekler Voleybol 2'nci Ligi 6'ncı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcu, Battalgazi'de konakladıkları Kırçuval Otel'in ilk depremde yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. 

Vefat edenlerin yakınları otel işletmesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaşananların ardından Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda otel sahiplerinden olan Zafer Kırçuval, akşam saatlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kırçuval, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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