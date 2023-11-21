Büyükekşi Cardiff'te Williams'la restoranda buluştu

Türkiye ile Galler bu akşamki maç öncesinde dostluk yemeği yedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Büyükekşi Cardiff'te Williams'la restoranda buluştu

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu son maçında bu akşam TSİ 22.35'te deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede öncesi Başkent Cardiff'te resmi yemek organizasyonu düzenlendi.

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Yemeğe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekilleri İbrahim Burkay, Agah Ruşen Çetin, Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Taner Senseven, Galler Futbol Federasyonu Başkanı Steve Williams, Başkan Vekilleri Mark Adams, Will Lloyd Williams, CEO Noel Mooney ve Mali İşler Sorumlusu Mike Jones katıldı.

Türkiye ile Galler federasyon heyetleri arasındaki resmi yemek organizasyonu karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi.

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