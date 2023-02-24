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Çağla Şıkel avukat sevgilisiyle görüntülendi. Artık kaçmıyorlar

Manken ve sunucu Çağla Şıkel ile avukat sevgilisi Nail Gönenli, Sarıyer Küçük Armutlu'da objektiflere yansıdı. Aşıklar, gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı. 

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 09:53
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Artık kaçmıyorlar! Çağla Şıkel avukat sevgilisiyle görüntülendi

Çağla Şıkel avukat sevgilisiyle görüntülendi. Artık kaçmıyorlar
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Geçtiğimiz ay yeni bir aşka yelken açan Çağla Şıkel-Nail Gönenli çifti, Sarıyer Küçük Armutlu'daki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Gazetecileri kapıda gören ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Teşekkür etmekle yetinen Şıkel ile Gönenli, ardından hızla oradan ayrıldı.

 

"HER ŞEY GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ"

Daha önce yeni sevgilisi hakkındaki sorulara yanıt vermekten çekinen Çağla Şıkel, "Arkadaşlar hiçbir zaman konuşmayacağım, her şey gördüğünüz gibi... Tekrar söylüyorum; bu konuyu konuşmayacağım" demişti.

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