Çağla Şıkel avukat sevgilisiyle görüntülendi. Artık kaçmıyorlar

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Geçtiğimiz ay yeni bir aşka yelken açan Çağla Şıkel-Nail Gönenli çifti, Sarıyer Küçük Armutlu'daki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Gazetecileri kapıda gören ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Teşekkür etmekle yetinen Şıkel ile Gönenli, ardından hızla oradan ayrıldı.

"HER ŞEY GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ"

Daha önce yeni sevgilisi hakkındaki sorulara yanıt vermekten çekinen Çağla Şıkel, "Arkadaşlar hiçbir zaman konuşmayacağım, her şey gördüğünüz gibi... Tekrar söylüyorum; bu konuyu konuşmayacağım" demişti.