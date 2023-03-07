7 Mart 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Çağla Şıkel ve sevgilisi arkadaşlarıyla Emirgan'da koyu sohbete daldı

Çağla Şıkel ve sevgilisi arkadaşlarıyla Emirgan'da koyu sohbete daldı

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, avukat sevgilisi Nail Gönenli ile Emirgan'da objektiflere yansıdı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 14:36
Takip Et

Çağla Şıkel sevgilisiyle Emirgan'da görüntülendi

Çağla Şıkel ve sevgilisi arkadaşlarıyla Emirgan'da koyu sohbete daldı
+
Aa
-

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açan manken ve sunucu Çağla Şıkel, önceki gün yeni sevgilisiyle Emirgan’daki bir mekânda objekiflere yansıdı. 

Arkadaşlarıyla koyu bir sohbete dalan çift, objektifleri fark etmedi. Şıkel ve Gönenli birkaç saat kaldıkları mekândan birlikte ayrıldı.

"HER ŞEY GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ"

Daha önce yeni sevgilisi hakkındaki sorulara yanıt vermekten çekinen Çağla Şıkel, "Arkadaşlar hiçbir zaman konuşmayacağım, her şey gördüğünüz gibi... Tekrar söylüyorum; bu konuyu konuşmayacağım" demişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
1
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
2
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
3
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
4
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
5
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
6
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
7
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Depremzedelerde 'diyaliz tedavisi' açıklaması
﻿Depremzedelerde 'diyaliz tedavisi' açıklaması
﻿Depremzedelerde 'diyaliz tedavisi' açıklaması
﻿Bakan Bilgin'den kamu işçisinin zam görüşmeleriyle ilgili açıklama
﻿Bakan Bilgin'den kamu işçisinin zam görüşmeleriyle ilgili açıklama
﻿Bakan Bilgin'den kamu işçisinin zam görüşmeleriyle ilgili açıklama
﻿Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish rekora koşuyor
﻿Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish rekora koşuyor
﻿Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish rekora koşuyor
﻿Buruc suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Buruc suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Buruc suresinin Türkçe anlamı nedir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.