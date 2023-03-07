Çağla Şıkel ve sevgilisi arkadaşlarıyla Emirgan'da koyu sohbete daldı

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açan manken ve sunucu Çağla Şıkel, önceki gün yeni sevgilisiyle Emirgan’daki bir mekânda objekiflere yansıdı.

Arkadaşlarıyla koyu bir sohbete dalan çift, objektifleri fark etmedi. Şıkel ve Gönenli birkaç saat kaldıkları mekândan birlikte ayrıldı.

"HER ŞEY GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ"

Daha önce yeni sevgilisi hakkındaki sorulara yanıt vermekten çekinen Çağla Şıkel, "Arkadaşlar hiçbir zaman konuşmayacağım, her şey gördüğünüz gibi... Tekrar söylüyorum; bu konuyu konuşmayacağım" demişti.