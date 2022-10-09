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İş yerinde bunları yaşıyorsanız dikkat: Sessizce işten çıkarılmış olabilirsiniz

Quiet firing olarak adlandırılan "sessiz işten çıkarma" durumunun belli yöntemleri bulunmaktadır. Hanersman Danışmanlık Kurucusu Ecehan Ersöz tarafından açıklanan bu durumlar mobbinge kadar ulaşmakta, çalışanın haklarından vazgeçmesine sebep olmaktadır. İşte o durumlar...

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 16:09
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İş yerinden sessizce kovulduğunuz nasıl anlaşılır

İş yerinde bunları yaşıyorsanız dikkat: Sessizce işten çıkarılmış olabilirsiniz
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Bazı şirketlerde sessiz işten çıkarma mobbinge kadar ulaşabilmektedir. Çalışanların direk yüzüne söylenmese de bazı durumlar çalışanın işten çıkarıldığını ortaya koymaktadır.

Bu durumlara örnek olarak iş arkadaşlarından daha az zam alınması, toplu etkinliklere davet edilmemek, fikirlere önem verilmemesi, terfi alamamak, iş yerinde görmezden gibi sebepler bunlardandır.

LinkedIn News tarafından 20 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirilen bir ankette, çalışanların yüzde 48'inin işyerinde sessizce işten çıkarıldığı ve yüzde 35'inin de kariyerleri boyunca bu sorunla yüz yüze geldiği ortaya çıktı.

SESSİZCE İŞTEN ÇIKARILMANIN BELİRTİLERİ:

1. BİR VEYA İKİ YIL SÜRESİNCE MAAŞ ARTIŞI YAPILMAMASI

En önemli belirtilerden biri zam olayıdır. Çalışılan yerde herkese yapılan zam kişiye yapılmıyorsa ya da diğerlerinde yüzde olarak daha az yapılıyorsa sessizce işten çıkarılma durumu gerçekleştirilmiş olur.

2. YÖNETİCİNİN ETKİLİ İLETİŞİM KURMAMASI

Yönetici iş sonuçları ile ilgili geri bildirimde bulunmuyorsa yani ekip veya şirket toplantılarında bilgilendirilmeyen konularda cevaplanamayacak sorularla karşılaşılması durumunda sessizce işten çıkarılma durumu gerçekleştirilmiş olur.

3. FİKİRLERE ÖNEM VERİLMEMESİ

Kişiye yeni sorumluluklar, görevler veya projelerde yer verilmemesi ya da şirketin içinde veya dışında gerçekleşen toplantılara dahil edilmiyorsa sessizce işten çıkarılma durumu gerçekleştirilmiş olur.

Hanersman Danışmanlık Kurucusu Ecehan Ersöz, sessiz işten çıkarma uygulandığında bazı çalışanların da sessiz istifa yöntemini seçtiğine dikkat çekerek, “Bazı durumlarda da çalışan sessiz istifa olarak tanımlanan sürece geçtiği için şirket sessiz işten çıkarma yaklaşımını uygulayabiliyor" dedi.

Sessiz işten çıkarmanın en temel özelliğinin çalışanı kaale almamak olduğunu vurgulayan Ersöz, “Buna aynı masada göz teması kurmamaktan tutun da toplantıya davet etmemek, söz hakkı vermemek, maillere dahil etmemek gibi geniş yelpazede iş veren davranışı dahil. Bu süreçte ciddi anlamda bir kurumsal iletişimsizlik mevcut. Ne yazık ki kurumsallık kazanamamış şirketlerde daha çok rastlanıyor. Fakat işin ikinci bir boyutu daha var. Bu durum işveren tarafından ve kişinin yöneticisi tarafından başlatılsa da bir süre sonra şirketteki diğer çalışanlar tarafından da fark ediliyor ve olayın muhatabı ilerleyen zamanlarda oldukça zor bir süreç geçiriyor" ifadelerini kullandı.

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