Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, (KEGM), Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangınından dolayı Kuzey-Güney yönünden geçici olarak kapatılan Çanakkale Boğazı'nın, çift yönlü olarak yeniden açıldığını duyurdu.

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında saat 16.05 sıralarında çıkan orman yangını hala kontrol altına alınmış değil.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak ve 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman personeliyle havadan ve karadan yoğun müdahale edilmiş ve yangın akşam saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Ancak yangın bugün bir kez daha kontrolden çıktı.

YANGINA ORDU DA MÜDAHALE EDECEK

Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Çanakkale’deki orman yangınını söndürme çalışmalarına ordunun da destek vereceğini açıkladı.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale’nin Eceabat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 2 helikopter, 1 itfaiye, 1 arazi aracı ve personelin görevlendirildiğini kaydetti.