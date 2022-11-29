Çanakkale Karabiga Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’da yayımlanan ilana göre; Çanakkale Karabiga Belediyesi, bünyesine Çevre teknikeri olmak üzere 3 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 13 aralık 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
* Dilekçe,
* Kimlik fotokopisi,
* Mezuniyet belgesi,
* Yerleşim yeri belgesi,
* Adli sicil kaydı,
* Askerlik durum belgesi,
* 2 adet vesikalık fotoğraf,
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