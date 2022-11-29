Çanakkale Karabiga Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’da yayımlanan ilana göre; Çanakkale Karabiga Belediyesi, bünyesine Çevre teknikeri olmak üzere 3 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 13 aralık 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

* Dilekçe,

* Kimlik fotokopisi,

* Mezuniyet belgesi,

* Yerleşim yeri belgesi,

* Adli sicil kaydı,

* Askerlik durum belgesi,

* 2 adet vesikalık fotoğraf,