Çanakkale'de alevler Devlet Hastanesi'nin çok yakınına ulaştı

Çanakkale'deki orman yangınından kahreden görüntüler gelmeye devam ederken alevler Devlet Hastanesi yakınlarına kadar ulaştı.

Çanakkale'de alevler Devlet Hastanesi'nin çok yakınına ulaştı

Kontrol altına alınamayan yangında alevlerin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kampüsü ve Çanakkale Devlet Hastanesi'nin bulunduğu bölgeye yaklaştığı görüldü.

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Videolarda Kepez bölgesinin dumanlarla kaplandığı ve alevlerin hızla yayıldığı anlar kaydedildi.

Yangının büyüklüğü ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılması dikkat çekerken, oluşan panik hali de kameralara yansıdı.

GEMİ TRAFİĞİ DE ASKIYA ALINDI

Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı. Valilikten yapılan açıklamada ise Çanakkale-Çan kara yolu trafiğe kapatılırken 6 köy de tedbir amaçlı boşaltıldı.

ÜNİVERSİTE TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Erenoğlu, “Üniversite kampüsü tedbiren tahliye edildi. Şu anda alevler kampüse ulaşmadı. Kampüste şu anda teknik ekip bulunuyor. Hem KYK ve hem özel yurtlar tahliye edildi. Öğrenciler şehir içindeki diğer yurtlara ve otellere tahliye edildi” dedi.

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