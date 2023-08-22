Çanakkale Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çanakkale Kepez Bölgesi'nde yaşanan orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, çift yönlü geçici olarak askıya alındığı belirtildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerin, yangının deniz kenarına inmesi durumunda olası bir müdahale için teyakkuza geçirildiği aktarıldı.

21.30'DA TRAFİĞE AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak saat 21.30’da başlayacağını duyurdu. Açıklamanın ardından Boğaz, gemi trafiğine yeniden açıldı.