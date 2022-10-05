5 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • 241 Kilometre hızla esti çatılara kondu.Tekneleri havaya uçuran kasırga

241 Kilometre hızla esti çatılara kondu.Tekneleri havaya uçuran kasırga

ABD'de 241 km hıza çıkan kasırga gemileri karaya savurdu. Florida'da yüzlerce tekne kasırga nedeniyle havaya uçtu, karada ilerledi. Kasırganın yarattığı felaket rüzgar durunca gözler önüne serildi.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 14:27
Takip Et

Florida'da tekneleri havaya uçuran kasırga. 241 Kilometre hızla esti çatılara kondu

241 Kilometre hızla esti çatılara kondu.Tekneleri havaya uçuran kasırga
+
Aa
-

ABD'nin güney kıyılarını  dört şiddetinde vuran Ian Kasırgası, 29 Eylül'de Güney Carolina, Georgia, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerini de etkisi altına aldı. 


Florida'da ardında büyük yıkım bırakan Ian Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 83'e yükselirken, 4 kişinin de Kuzey Carolina'da yaşamını yitirdiği bildirildi.Kasırga sırasında havalanan tekneler evlerin çatılarına kondu

Kasırganın neden olduğu yıkıntılar arasında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.
Yüksekliği 12 metreye varan kasırga dalgaları, Florida'nın batı kıyısının bazı kısımlarını sular altında bıraktı, evleri ve iş yerlerini tahrip etti, büyük hasara neden oldu.Tekneler havaya uçtu, karada metrelerce ilerledi. Felaketi boyutu fırtına durunca ortaya çıktı

Florida'da nehir taşkınları ve yer yer sellerin devam etmesi bekleniyor.ABD'nin güney kıyılarında, 800 bin ev ve iş yerinde elektriklerin kesik olduğu açıklandı.


Florida halkının, pazar gününden itibaren enkaz ve çamuru temizlemek için evlerine dönmeye başladığı kaydedildi.
Kasırganın sadece Florida eyaletinde neden olduğu hasarın 47 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.


Bazı şirketlerin, sigortalı hasarın 60 milyar dolara çıkabileceğini, toplam hasarın ise 100 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin ettiği ifade ediliyor.


Binlerce ev ve iş yerinin sular altında kaldığı objektiflere yansırken, yüzlerce tekne ve aracın da kasırgada sürüklendiği ve hasar gördüğü AA tarafından görüntülenmişti.


Diğer taraftan, ABD Başkanı Joe Biden, eşi Jill Biden ile Pazartesi günü, sel felaketine maruz kalan Porto Rico'yu, Çarşamba günü ise Florida'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
1
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Benzin ve motorine zam
2
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
3
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
4
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
5
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
﻿Yaşlı teyzeyi dinleyince yüreğiniz titreyecek: 240 lira elektrik faturasını görünce intihar etmek istedim hasta çocuğuma acıdım edemedim
6
﻿Yaşlı teyzeyi dinleyince yüreğiniz titreyecek: 240 lira elektrik faturasını görünce intihar etmek istedim hasta çocuğuma acıdım edemedim
﻿Yaşlı teyzeyi dinleyince yüreğiniz titreyecek: 240 lira elektrik faturasını görünce intihar etmek istedim hasta çocuğuma acıdım edemedim
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
7
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
﻿6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? İETT açıklama yaptı
﻿6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? İETT açıklama yaptı
﻿6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? İETT açıklama yaptı
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Yapay Zeka Sivas Devlet Tiyatrosu'nda
﻿Yapay Zeka Sivas Devlet Tiyatrosu'nda
﻿Yapay Zeka Sivas Devlet Tiyatrosu'nda
﻿Belçika'daki Türk fırıncılar enerji krizinden etkilendi. Kepenk kapama az bir mesafe kaldı
﻿Belçika'daki Türk fırıncılar enerji krizinden etkilendi. Kepenk kapama az bir mesafe kaldı
﻿Belçika'daki Türk fırıncılar enerji krizinden etkilendi. Kepenk kapama az bir mesafe kaldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.