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  • Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den Kızılay'a rest: Ticaret yapan bir holdinge ayrıcalık tanımayız

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den Kızılay'a rest: Ticaret yapan bir holdinge ayrıcalık tanımayız

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen “Çadırları hızlıca halka ulaştırmak yerine ticaretini yapan bir holdinge ayrıcalık tanıyamayız. Kızılay’dan giysi kutularını kaldırmasını istiyoruz.” dedi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 19:40
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Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den Kızılay'a rest

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den Kızılay'a rest: Ticaret yapan bir holdinge ayrıcalık tanımayız
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kızılay’dan, ilçe sınırları içinde yer alan giysi kutularını kaldırmasını istedi. Taşdelen, “Kızılay’ı kamusal bir yardım derneği zannettiğimiz için, ilçemize kullanılmış giysi toplama kutuları koymasına izin vermiştik. Çadırları hızlıca halka ulaştırmak yerine ticaretini yapan bir holdinge ayrıcalık tanıyamayız. Kızılay’dan giysi kutularını kaldırmasını istiyoruz” dedi.

Alper Taşdelen, giysi kutularına konulan kıyafetlerin uluslararası bir şirkete satıldığının ortaya çıkmasının ardından, Kızılay’a Çankaya’daki giysi kutularını kaldırma çağrısında bulundu. Taşdelen, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Kızılay’ı kamusal bir yardım derneği zannettiğimiz için, ilçemize kullanılmış giysi toplama kutuları koymasına izin vermiştik. Çadırları hızlıca halka ulaştırmak yerine ticaretini yapan bir holdinge ayrıcalık tanıyamayız. Kızılay’dan giysi kutularını kaldırmasını istiyoruz.”

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