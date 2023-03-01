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  • Ece Erken'den çarpıcı Kızılay sorusu. Bize enayi muamelesi mi yaptı

Ece Erken'den çarpıcı Kızılay sorusu. Bize enayi muamelesi mi yaptı

Kızılay'ın AHBAP Derneği'ne yaptığı çadır satışının ortaya çıkmasının ardından gelen tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Resmi ağızlardan gelen açıklamalar işi daha da karışık bir boyuta taşırken yaşananlara bir tepki de sunucu Ece Erken'den geldi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 00:56
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Kızılayın çadır satışına Ece Erkenden çarpıcı soru

Ece Erken'den çarpıcı Kızılay sorusu. Bize enayi muamelesi mi yaptı
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Sosyal medya hesabı üzerinden pek çok ünlü isim gibi depremzedelere yardımcı olmak için paylaşımlarda bulunan Ece Erken, bir yandan da kendisini rahatsız eden yanlışlara dair paylaşımlarda bulunuyor. 

Ece Erken son olarak gündemdeki Kızılay'ın çadır satışına dair tepkisini ortaya koydu.

Erken, yaşanan gelişmelerin ardından Kızılay'a 'holding misiniz? Yardım kuruluşu mu?' sorusunu yöneltti.

İşte o paylaşım:

"Kızılay bunların ortaya çıkacağını gerçekten bilmiyor muydu? Bize enayi muamelesi mi yaptı? Yıllardır düzen böyle miydi? Kızılay'ı çocukken severken şimdi ticari bir kuruluştan farksız olduğunu görmek çok acı, üzgünüm! 

Meğer vergi ödeyip hem de kendi bağış paramızla kendimizin yaralarını sarıyormuşuz.

Kızılay siz holding misiniz? Yardım kuruluşu mu?"

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