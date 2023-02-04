Nurgül Yeşilçay'dan canlı yayında tırnak kesme olayına gönderme

Sosyal medyanın renkli yüzlerinden oyuncu Nurgül Yeşilçay, gündeme dair esprili paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini topluyor.

Yoğun bir tempo içerisinde olmasına rağmen gündemi meşgul eden konularda yaptığı paylaşımlarla gündemi yakından takip ettiğini gösteren Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla Hakan Bayrakçı'nın tırnak kesme görüntülerini tiye aldı.

SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, katıldığı bir yayında cebinden çıkardığı tırnak makasıyla tırnaklarını keserken görüntülenmiş ve aralarında Şahan Gökbakar'ın da olduğu çok sayıda isim bu görüntülerle dalga geçmişti.

"AYIP OLMUYOR İNŞALLAH"

Tırnaklarına bakım yaptırırken çektiği bir fotoğrafı Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Yeşilçay bu fotoğrafın üzerine "Böyle dükkanda kesiyoruz tırnakları, ayıp olmuyor inşallah" notunu düştü.