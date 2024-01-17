Çare; askeri yasak bölge

20 günde 21 şehit verilince televizyonlarda, alçak terör örgütü PKK ile mücadele eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak ve Suriye’de konuşlandırılmasını eleştiriyorlar.

Eğridir Dağ Komando okulunda eğitim alıp çektiğim kura ile Ağustos 1980 ile Aralık 1981 döneminde 1. Komanda taburunda asteğmen olarak18 ay vatani görevimi yaptım.

Bölük komutan vekili olarak askeri operasyonlarda kahraman komandolarımla terör örgütüne karşı mücadele ettik.

Beytüşşebap geçidindeki Kavaklı mezrasındaki operasyonda çavuşum Mehmet Günaydın kollarımda şehit ve komandolarım gazi oldu.

Askerlik dönüşü Aralık 1981’de günlük 1.2 milyon satışı olan efsane Günaydın gazetesinde muhabir olarak işe başladım.

15 Ağustos 1984 tarihinde şerefsiz PKK’lı teröristler Siirt'in Eruh ilçesine PKK mensuplarınca baskın yapıldı.

Jandarma Komando Onbaşı Süleyman Aydın ve Jandarma Astsubay Çavuş Memiş Arıbaş şehit oldu. Merhum Özal Ankara’da esnafla yaptığı toplantı sonrası bu saldırıyı kınadı.

8 Ekim 1984’te de Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Jandarma Karakoluna yapılan PKK baskınında bir Yüzbaşı bir Astsubay ve bir er şehit edildi.

Yüksekova’da komando asteğmen olduğumu bilen Özal Van’dan Ankara’ya dönerken uçakta yanına çağırarak yaşadıklarımı sordu.

Ankara’da çağırırsa anlatacağımı çünkü askeri sır olduğunu söyledim.

Özal gazetecilerin sorusu üzerine PKK’nın Eruh ve Şemdinli baskınları hakkında şunları söyledi:

“Doğu’nun sorunlarını biliyoruz. Bunların çözüm yollarını da biliyoruz. Bu nedenle Doğu’ya yatırımı teşvik ediyoruz. Buradaki yatırımları gerçekleştirdikçe iş sahaları açıldıkça sınırda yaşayan vatandaşlar, sınır bölgesinde yaşayan vatandaşlar ekonomik nedenlerle içerlerdeki iş sahalarına göç edeceklerdir.

Böylelikle sınır bölgelerinde yoğunlaşan olaylar halkın boşalması ile son bulacaktır.

2 aşamalı bir uygulama ile sınır bölgesini insansızlaştırmayı düşünüyoruz.

İşte bu insansız tampon bölgeler de askeri yasak bölge olacak ve bu bölgede görülen teröristler imha edileceklerdir.”

Özal’ın bu sözlerinin üzerinden tam 40 yıl geçti.

Projesi iktidarlar tarafından uygulanmadı.

O dağlık bölgede 14 ay askerlik yaptığım için şunu vurgulamam lazım.

Hakkari, Şırnak arasında defalarca askeri operasyon yapan komando asteğmen ve bölgeye defalarca giden gazeteci olarak bugün diyorum ki;

Türk ordusunun sınır ötesi üs bölgelerini eğer dağda değil de ovada konuşlandıracaklar ise destekliyorum.

Çünkü o coğrafyanın dağlarında sınır savunması yapmak değil eğer ovada sınır güvenliğini sağlamak doğru teşhistir.

Tabi eğer bu uygulama yapılıyorsa desteklerim.

Sınır ötesi askeri harekatlarda;

Birinci skandal; yanlışlıkta başlatılan sınır ötesi askeri operasyonları yarım bırakmaktır.

İkinci skandal; Erdoğan’ın defalarca vurguladığı, “Son terörist kalmayıncaya kadar inlerine gireceğiz” sözlerinin havada kalmasıdır.