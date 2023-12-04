Yılmaz Özdil TÜİK’çileri yakacak açıklama yaptı. TÜİK ENAG’ın yarısı kadar enflasyon oranı açıkladı

Doğrucu Davut Yılmaz Özdil ENAG'ın yarısı kadar enflasyon açıklayan TÜİK'çileri vicdanen yakacak bir açıklama yaptı. Özdil, "Kendi aile fertlerinin yüzüne nasıl bakıyorlar acaba" dedi.

Ayşe Memiş KAYNAK: Haber Merkezi
Yılmaz Özdil TÜİK’çileri yakacak açıklama yaptı. TÜİK ENAG’ın yarısı kadar enflasyon oranı açıkladı

Bugün Türkiye gündemini sarsan 2 olay gerçekleşti. Biri enflasyon rakamları diğeri ise Gemlik’te meydan gelen deprem.

TÜİK kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,28 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 61,98 oldu.

Öte yandan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) kasım ayında yüzde 5,58 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 129,27 olarak gerçekleşti.

Yine TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarıyla ENAG’ın açıkladığı veriler arasındaki uçurum dikkat çekti.

Ayrıca İstanbul’da da hissedilen Gemlik merkezli 4.5 ve 5.1 büyüklüğünde 2 büyük deprem gerçekleşti.

YILMAZ ÖZDİL’DEN FLAŞ PAYLAŞIM

Gazeteci Yılmaz Özdil, TÜİK’in ve ENAG’ın açıkladığı veriler arasındaki büyük farka isyan etti.

Özdil paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

ENAG enflasyonu yüzde 129 açıklarken, TÜİK yüzde 61 olduğunu söyledi… TÜİK’te çalışanlar bizim gözümüzün içine baka baka bunu söylüyor ama, kendi aile fertlerinin yüzüne nasıl bakıyorlar acaba?

Bizim medyaya göre, İstanbul’a kar yağmazsa, Türkiye’ye kış gelmez… Tee Gemlik körfezinde 5.1 deprem oldu, bu akşam en az altı saat “İstanbul depremi” konuşulur.

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