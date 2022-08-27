Cem Adrian konserinde Gülşen sloganları

Cem Adrian, Kadıköy Belediyesi Kalamış Yaz Festivali kapsamında konser verdi. Cem Adrian’ın konserinde, imam hatiplilere söylediği söylemlerden dolayı hedef gösterilerek tutuklanan Gülşen’e destek geldi. Dinleyiciler konserde “Gülşen” sloganları attı.

ŞERDİL ODABAŞI: SADECE GÜLŞEN’E DEĞİL…

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı konsere gelen dinleyicilere konuşma yaptı.

Odabaşı konuşmasında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" nedeniyle tutuklanan Gülşen’e “Sadece Gülşen’e değil Gezi’de direnen Tayfun Kahraman’a da, Can Atalay’a da, Mücella Yapıcı’ya da bir alkış. Biz burada direnelim ki onlar içerde rahat olsunlar.” diyerek destek verdi.

Cem Adrian ve Şerdil Dara Odabaşı sahnede olduğu sırada tüm dinleyiciler ‘Gülşen’ diye bağırdı.