Gülşen'in konserde AKP'li başkana ders verdiği ortaya çıktı. Video paylaşım rekorları kırıyor

4 ay önce İstanbul'da verdiği konserde "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" dediği için hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, dün evinde gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürülen şarkıcının 4 yıl önceki bir videosu viral oldu.

"ÇORABINI ÇEK" DİYEN SUNUCUYA TEPKİ

4 sene önce memleketi Ordu'da konser veren Gülşen, kendisini "Çorabını çek, başkan sahneye geliyor" diyen erkek sunucuya tepki göstermişti. Konserinde sunucuya tepki gösteren şarkıcı, Pardon siz ne dediniz bir daha sesli bir şekilde tekrarlar mısınız, şaka yaptıysanız şaka kaldırmak kadar samimiyetimiz yok" demişti. Dönemin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yıldırım’ın çiçek vermek için sahneye çıkmasının ardından tepkisine devam eden Gülşen, "Bana çorabını çek diyen şuursuz sunucuları buraya çıkartmayacağınıza inanıyorum böyle sunucular yakışmıyor Ordu'ya" şeklinde konuşmuştu.

Şarkıcının konserindeki çorap krizinin anları cezaevine gönderilmesinin ardından sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.