27 Ağustos 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gülşen'in konserde AKP'li başkana ders verdiği ortaya çıktı. Video paylaşım rekorları kırıyor

Gülşen'in konserde AKP'li başkana ders verdiği ortaya çıktı. Video paylaşım rekorları kırıyor

4 ay önceki sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen'in geçmişteki Ordu konserinde kendisine 'Çorabını çek başkan geliyor' diyen sunucuya verdiği tarihi ayar ve dönemin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’a verdiği ders yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 19:23
Takip Et

Gülşen'in konserde AKP'li başkana ders verdiği ortaya çıktı. Video paylaşım rekorları kırıyor

Gülşen'in konserde AKP'li başkana ders verdiği ortaya çıktı. Video paylaşım rekorları kırıyor
+
Aa
-

4 ay önce İstanbul'da verdiği konserde "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" dediği için hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, dün evinde gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürülen şarkıcının 4 yıl önceki bir videosu viral oldu.

"ÇORABINI ÇEK" DİYEN SUNUCUYA TEPKİ

4 sene önce memleketi Ordu'da konser veren Gülşen, kendisini "Çorabını çek, başkan sahneye geliyor" diyen erkek sunucuya tepki göstermişti. Konserinde sunucuya tepki gösteren şarkıcı, Pardon siz ne dediniz bir daha sesli bir şekilde tekrarlar mısınız, şaka yaptıysanız şaka kaldırmak kadar samimiyetimiz yok" demişti. Dönemin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yıldırım’ın çiçek vermek için sahneye çıkmasının ardından tepkisine devam eden Gülşen, "Bana çorabını çek diyen şuursuz sunucuları buraya çıkartmayacağınıza inanıyorum böyle sunucular yakışmıyor Ordu'ya" şeklinde konuşmuştu.

Şarkıcının konserindeki çorap krizinin anları cezaevine gönderilmesinin ardından sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Vatandaş
27.08.2022 06:03
Mehmet.. ülkenin gündemi, yolsuzluk, yoksulluk, bozgunculuk, yabancıların istilası, hırsızlık. Senin benim hakkımın, rızkımızın başkaları tarafından yenilmesi ve kötü yönetim. Onların gündemi Gülşen.  
 
Mehmet
27.08.2022 00:33
Koskoca ülkenin gündemi Gülşen oluyor, yazık yemin ederim.  
 
Güçlü duruş
27.08.2022 00:19
Ya bu GÜLŞEN ne kadar aslan bir kadınmış. Analar ne baba yiğitler doğuruyor helal olsun sana.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İngiltere'den flaş Beşiktaş yorumu: Bu çılgın kulüp Premier Lig takımı kuruyor
1
﻿İngiltere'den flaş Beşiktaş yorumu: Bu çılgın kulüp Premier Lig takımı kuruyor
﻿Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na ahlaksız tweet
2
﻿Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na ahlaksız tweet
﻿Fatih Portakal Gülşen'in gerçekte neden tutuklandığını açıkladı. Meydan okudu ve hastag paylaştı
3
﻿Fatih Portakal Gülşen'in gerçekte neden tutuklandığını açıkladı. Meydan okudu ve hastag paylaştı
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
4
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
5
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
﻿Uzmanı uyardı: Çocuğunuzun ‘dikkatine' dikkat edin
6
﻿Uzmanı uyardı: Çocuğunuzun ‘dikkatine' dikkat edin
﻿Müstehcen görüntüleri ortaya çıkan AKP'li Başkan davam diyerek istifa etti
7
﻿Müstehcen görüntüleri ortaya çıkan AKP'li Başkan davam diyerek istifa etti
﻿Beyoğlu'nda 200 polis suçlu aradı
﻿Beyoğlu'nda 200 polis suçlu aradı
﻿Beyoğlu'nda 200 polis suçlu aradı
﻿Antalya Gazipaşa SYDV personel alacak
﻿Antalya Gazipaşa SYDV personel alacak
﻿Antalya Gazipaşa SYDV personel alacak
﻿Diyanet İşleri Başkanlığı mütercim-tercüman alacak
﻿Diyanet İşleri Başkanlığı mütercim-tercüman alacak
﻿Diyanet İşleri Başkanlığı mütercim-tercüman alacak
﻿Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
﻿Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
﻿Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
﻿IMF: Merkez bankaları enflasyonla mücadelede kararlı davranmalı
﻿IMF: Merkez bankaları enflasyonla mücadelede kararlı davranmalı
﻿IMF: Merkez bankaları enflasyonla mücadelede kararlı davranmalı
﻿Kağıthane’de berbere silahlı saldırı: Traş olan müşteri vuruldu
﻿Kağıthane’de berbere silahlı saldırı: Traş olan müşteri vuruldu
﻿Kağıthane’de berbere silahlı saldırı: Traş olan müşteri vuruldu
﻿Kartal'da feci motosiklet kazası: 2 ölü
﻿Kartal'da feci motosiklet kazası: 2 ölü
﻿Kartal'da feci motosiklet kazası: 2 ölü
﻿Kastamonu'da sağanak: Köprü hasar gördü, iki ev boşaltıldı
﻿Kastamonu'da sağanak: Köprü hasar gördü, iki ev boşaltıldı
﻿Kastamonu'da sağanak: Köprü hasar gördü, iki ev boşaltıldı
﻿Kadıköy’de apartman görevlisi evinde ölü bulundu
﻿Kadıköy’de apartman görevlisi evinde ölü bulundu
﻿Kadıköy’de apartman görevlisi evinde ölü bulundu
﻿Pendik’te şüpheli ölüm: Ağaçta asılı bulundu
﻿Pendik’te şüpheli ölüm: Ağaçta asılı bulundu
﻿Pendik’te şüpheli ölüm: Ağaçta asılı bulundu
﻿Çukura düşen yaralıyı kurtarmak istedi, kendisi de düştü
﻿Çukura düşen yaralıyı kurtarmak istedi, kendisi de düştü
﻿Çukura düşen yaralıyı kurtarmak istedi, kendisi de düştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.