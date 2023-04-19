Şampiyonlar Ligi'nin sefiri Real Madrid yarı finalde

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Chelsea, evinde Real Madrid'i konuk etti.

İlk maçı Real Madrid, Benzema ve Asensio'nun golleriyle 2-0 kazanmıştı.

Stamford Bridge'de muazzam bir atmosfer vardı. Taraftarlar turu geçeceğinden emindi ve oyunculara son derece destek verdi.

Maça Chelsea'yi baskı altına alarak başlayan Madrid, bu gidişatı sürdüremedi ve maçın başlarında Chelsea, oyunun kontrolünü eline aldı.

Maviler, dönen topları kapmayı başardı ve Real Madrid kalesinde ciddi tehlikeler yarattı.

Real Madrid, hızlı kanat oyuncuları Rodrygo ve Vinicius Jr.'la birlikte kanatlarından hücum etti.

Sağ bek oynayan Camavinga, Madrid'in hücum anında orta sahaya geçerek hücumdaki opsiyonu arttırmaya yardımcı oldu.

Kanat oyunu dedik, Rodrygo 19. dakikada direğe takıldı. Sağ çaprazdan mermi gibi bir şut çıkaran Brezilyalı yıldız, direği geçemedi ve aynı zamanda bu, maçın ilk net pozisyonu oldu.

Ev sahibi, Real Madrid'e karşı iyi reaksiyon gösterdi ve ayağa kısa toplarla iyi oyun kurdu.

Ancak son vuruşlar başarısızdı ve etkili olamadılar.

Biraz heyecan yaptılar gibi geldi bana. Özellikle Gallagher'ın ortaları...

Acele etmeden oynasaydı belki de birkaç önemli pozisyon golle sonuçlanabilirdi.

Aynı şekilde Kante de net pozisyondan yararlanamadı.

Chelsea, ilk yarının sonlarında baskısını iyice arttırdı. Soyunma odasına moralli girmek için ellerinden geleni yaptılar.

Ama öyle bir pozisyon oldu ki 45+2'de, Cucurella, net bir pozisyondan yararlanamadı.

Courtouis, karşı karşıya kaldığı Cucurella'nın üzerine adeta uçtu ve topu kurtardı. İnanılmaz bir pozisyondu.

Böylece ilk yarı golsüz geçildi.

İkinci yarıya da aynı şekilde başlayan Real Madrid, aradığı golü 58. dakikada Rodrygo ile buldu.

Eder Militao'nun ileri görüş zekası, golün mimarlarından birisi oldu. Rodrygo'ya attığı güzel top atağı başlattı ve yaşanan karambolde gol geldi.

Ronaldo gol sevincini de yapan Rodrygo, Portekizli yıldızı anmadan geçmedi.

STAMFORD BRIDGE'DE BÜYÜK SESSİZLİK

Real Madrid, ilk maçta olduğu gibi ikinci maçta da skoru 2-0'a getirdi. Rodrygo, kendisinin ve takımının ikinci golü kaydetti.

Savunma arkasına atılan uzun topu Vinicius, Valverde'ye yolladı. Savunmayı delerek geçen Valverde, topu Rodrygo'ya yolladı. Brezilyalı'ya sadece boş kaleye dokunmak kaldı.

Chelsea taraftarı, bu golün ardından stadyumu terk etmeye başladı.

REAL MADRID ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN SEFİRİDİR!

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten bambaşka bir takım.

Bu takım, bu ligde her sene formunu üzerine koya koya gidiyor.

Her sene harikalar yaratmayı başarıyor. Taraftarını ve futbolseverleri mest ediyor.

Diyecek fazla söz yok. Bu takım, bu ligin sefiridir.

CHELSEA İÇİN İSE...

Chelsea için işler bir hayli kötü gitmeye devam ediyor.

Premier Lig'de 5 maçlık kazanamama serisi, ardından Şampiyonlar Ligi'ne veda...

Kabus gibi bir sezon geçiriyorlar..