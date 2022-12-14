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Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'dan video paylaştı: Adalet, adalet adalet!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi yasakla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek videosu paylaştı: Adalet, adalet, adalet!

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 17:31
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu için Almanya'dan video paylaştı

Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'dan video paylaştı: Adalet, adalet adalet!
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için bulunduğu Almanya'dan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için sosyal medya hesabından destek videosu paylaştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde:

“Ekrem başkanın ve İstanbulların yargılandığı davaya bakan hâkim daha önce sözlerin kime yönelik olduğu, muhatabı belli, tartışmasız Süleyman Soylu’ya karşı söylendiği belli demişti.

Bunu diyen bir hâkimin vereceği karar açık ve nettir. Beraat dışında verilecek her karar saray talimatının ve kumpasın itirafı olacaktır. Saray’ı son kez uyarıyorum: Yargının üzerinden elinizi çekin. Bu halk kimsesiz değildir. Aklınızı başınıza alın!”

 

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