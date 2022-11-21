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  • CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum

CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum

Kamuoyunda Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı merakla beklenirken, CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan sürpriz adaylık çıkışı geldi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 20:50
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Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum diyerek açıkladı. CHP'li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı

CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
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2023 yılında yapılacak seçimler yaklaşırken Millet İttifakı'nın çıkaracağı aday da kamuoyunda merak ediliyor.

Altılı Masa'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündemdeki yerini korurken adaylık için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da adı geçiyor.

Son olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

KILIÇDAROĞLU OLMAZSA ADAY OLMAK İSTERİM

Karar TV’de katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan  CHP’li Savaş; "Tıp doçentiyim, üç dönem belediye başkanıyım. Üniversite yönetmiş, tıp fakültesi kurmuş adamım. "Sayın Genel Başkanım aday olmayacaksa aday adaylarından birisi olmak isterim" dedi.

KİMSE O MAKAMI GERİ ÇEVİRMEZ

"Türkiye Cumhuriyeti için en ulvi makam Cumhurbaşkanlığıdır. Kimse o makamı geri çevirmez. Buradaki karar verici altılı masadır." diyen Savaş "En başta görünen aday Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, onun olduğu yerde bize ona yardım etmek düşer" dedi.

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