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  • Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Gürsel Tekin açıklaması. Tekin, HDP’ye bakanlık verilebilir demişti

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Gürsel Tekin açıklaması. Tekin, HDP’ye bakanlık verilebilir demişti

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in ‘HDP’ye bakanlık verilebilir’ sözleri sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan açıklama geldi.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 11:22
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin açıklaması. Tekin, HDP’ye bakanlık verilebilir demişti

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Gürsel Tekin açıklaması. Tekin, HDP’ye bakanlık verilebilir demişti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal haberine göre Parti Meclisi (PM) toplantısının basına kapalı bölümünde, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık verilebileceğine” yönelik açıklaması ve son dönemde “6’lı masa kendi içinde kavga ediyor” tartışmaları gündeme geldi.

"KARARI VERECECEK OLAN 6'LI MASADIR"
Haberde "CHP lideri Kılıçdardoğlu’nun Tekin’in açıklamalarına ilişkin, 'Kendisi ne 6 liderden biri, ne parti sözcüsü ne de grup başkanvekili. Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış, kendi düşüncesini söylemiş. Burada kararı verecek olan 6’lı masadır' dediği öğrenildi" ifadelerine yer verildi.

Haberin devamında ise "Kılıçdaroğlu, 6’lı masaya ilişkin tartışmalar hakkında “Bunların hepsi iktidar sıkıştığı için gündem değiştirme kaynaklı yapılan haberler. Bu çabalara su taşımamak gerek. Cumhur’un bize dayattığı gündemi değil, gerçek gündemi konuşmaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı" denildi.

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Ajan Provokatör
10.09.2022 12:06
Ne çok "Muharrem İnce" varmış. Soyaçekimi de unutmamak lâzım !  
 
mehmet
10.09.2022 11:59
her gece haber kanallarında atıp tutuyorlar millet ittifakı zor durumda bırakılıyor,seçime kadar tuzağa düşmeyin  
 
ferit
10.09.2022 11:58
muhalefet destek olmasa erdoğan 20 yıl iktidar olmazdı. bahçeli muhalefetten gözüküp ekmeleddin i aday yaptırdı. davutoğlu ile koalisyonu red etti. beka deyip akp ile ortak oldu. sıra meral hanımda.  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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