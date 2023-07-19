CHP'de iki isme kapı gösterilecek. Fikret Bila açıkladı

Gazeteci Fikret Bila, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığında düzenlenen, CHP kurmaylarının katıldığı online toplantının sızdırılmasıyla ilgili, “CHP bir iç mücadeleye girmiş durumda” değerlendirmesinde bulundu.

Bila, “Süreç kurultaya kadar devam edecektir. Kasım'da kurultay toplanabilir” dedi.

'MECLİS GRUBU BİR GÜVENOYU TALEP EDEBİLİR'

Bila, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

Kılıçdaroğlu aday gösterilecek. İmamoğlu'nun aday olma niyeti olduğunu biliyoruz. Böyle çekişmeli bir duruma doğru gidiyor. Toplantıya katılan isimlerin 2'si hariç hepsi CHP'yi Kılıçdaroğlu ile yürüten, son seçimden sonra istifası istenen isimler. Bu isimlerin yeniden görev almadıkları için tepki gösterdikleri gibi bir değerlendirme yapılıyor ve tutumları etik bulunmuyor.

Bu toplantıya katılanlar içinde Gökhan Günaydın, grup başkanvekili seçildi. Bunları Kılıçdaroğlu aday gösterdi. Kılıçdaroğlu'na karşı hareket içinde olmak ve bu koltuklarda oturmak uygun olmaz düşüncesiyle Özel ile Günaydın'ın istifa etmeleri istenecek. Eğer kendileri istifa etmezse Meclis grubu bir güvenoyu talep ederek bu iki ismin görevi bırakmalarını sağlayabilir dediler.