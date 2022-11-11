11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • CHP'li Öztrak grafikle gösterdi ve ekledi: Yıkım o kadar büyük ki artık hiçbir makyaj tutmuyor

CHP'li Öztrak grafikle gösterdi ve ekledi: Yıkım o kadar büyük ki artık hiçbir makyaj tutmuyor

Hükümet cephesinden ekonominin iyi bir seyirde olduğuna dair açıklamalar gelirken, vatandaşın gerçek ekonomik durumu sosyal medyada yapılan paylaşımlara ve sokak röportajlarına yansıyor. Ekonomik gerçeklerle ilgili bir paylaşım da CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 23:00
Takip Et

Türkiye ekonomisinin geldiği durumu grafikle gösteren CHPli Faik Öztrak yaşananlara makyaj tutmuyor benzetmesi yaptı

CHP'li Öztrak grafikle gösterdi ve ekledi: Yıkım o kadar büyük ki artık hiçbir makyaj tutmuyor
+
Aa
-

Sosyal medya hesabı üzerinden bir grafik paylaşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “1984’ten 2002'ye kadar, 18 yılda verilen toplam cari açık 22,5 milyar dolar. 2003’ten 2022 Eylül'üne kadar verilen toplam cari açık ise makyajlı 601 milyar dolar, makyajsız 624 milyar dolar. Erdoğan hükümetlerinin 20 yılda sebep olduğu yıkım o kadar büyük ki artık hiçbir makyaj tutmuyor” dedi.

CHP Sözcüsü Öztrak, bugün sosyal medya hesabında, Türkiye’nin ithal ettiği malların ihraç ettiği mallardan daha fazla olması anlamına gelen birikimli cari açık verisine ilişkin açıklama yaptı.

Öztrak, “Erdoğan hükümetlerinin 20 yılda sebep olduğu yıkım o kadar büyük ki artık hiçbir makyaj tutmuyor” dedi.

"MAKYAJLI 601 MİLYAR DOLAR, MAKYAJSIZ 624 MİLYAR DOLAR"

Dolar cinsinden cari açık grafiğini paylaşan Öztrak, şunları kaydetti:

1984’ten 2002'ye kadar, 18 yılda verilen toplam cari açık 22,5 milyar dolar. 2003’ten 2022 Eylül'üne kadar verilen toplam cari açık ise makyajlı 601 milyar dolar, makyajsız 624 milyar dolar. Erdoğan hükümetlerinin 20 yılda sebep olduğu yıkım o kadar büyük ki artık hiçbir makyaj tutmuyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Uzay Fenercioğlu
11.11.2022 23:09
Milletin parası ile hovardalık kolay. Millet sizi asla affetmeyecek.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
1
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
2
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
3
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
4
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
5
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
6
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿MEB’in yapacağı sınav için şaibe iddiası: Sorular elden ele dolaşıyor
7
﻿MEB’in yapacağı sınav için şaibe iddiası: Sorular elden ele dolaşıyor
﻿MEB’in yapacağı sınav için şaibe iddiası: Sorular elden ele dolaşıyor
﻿İki saatte 200 bin lira ceza kesildi
﻿İki saatte 200 bin lira ceza kesildi
﻿İki saatte 200 bin lira ceza kesildi
﻿Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu
﻿Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu
﻿Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu
﻿Kuşadası ve Didim açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Kuşadası ve Didim açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Kuşadası ve Didim açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿BM yetkilileri ile Rusya heyeti, tahıl ve gübre sevkiyatını görüştü
﻿BM yetkilileri ile Rusya heyeti, tahıl ve gübre sevkiyatını görüştü
﻿BM yetkilileri ile Rusya heyeti, tahıl ve gübre sevkiyatını görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.