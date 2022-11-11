CHP'li Öztrak grafikle gösterdi ve ekledi: Yıkım o kadar büyük ki artık hiçbir makyaj tutmuyor

Sosyal medya hesabı üzerinden bir grafik paylaşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “1984’ten 2002'ye kadar, 18 yılda verilen toplam cari açık 22,5 milyar dolar. 2003’ten 2022 Eylül'üne kadar verilen toplam cari açık ise makyajlı 601 milyar dolar, makyajsız 624 milyar dolar. Erdoğan hükümetlerinin 20 yılda sebep olduğu yıkım o kadar büyük ki artık hiçbir makyaj tutmuyor” dedi.

CHP Sözcüsü Öztrak, bugün sosyal medya hesabında, Türkiye’nin ithal ettiği malların ihraç ettiği mallardan daha fazla olması anlamına gelen birikimli cari açık verisine ilişkin açıklama yaptı.

Öztrak, “Erdoğan hükümetlerinin 20 yılda sebep olduğu yıkım o kadar büyük ki artık hiçbir makyaj tutmuyor” dedi.

"MAKYAJLI 601 MİLYAR DOLAR, MAKYAJSIZ 624 MİLYAR DOLAR"

Dolar cinsinden cari açık grafiğini paylaşan Öztrak, şunları kaydetti:

1984’ten 2002'ye kadar, 18 yılda verilen toplam cari açık 22,5 milyar dolar. 2003’ten 2022 Eylül'üne kadar verilen toplam cari açık ise makyajlı 601 milyar dolar, makyajsız 624 milyar dolar. Erdoğan hükümetlerinin 20 yılda sebep olduğu yıkım o kadar büyük ki artık hiçbir makyaj tutmuyor.