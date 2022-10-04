AKP il başkanından skandal ifadeler. Şehidin kanı üzerinden siyaset yaptı

AKP Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Mersin'de PKK'nın polisevine düzenlediği ve 1 polisimizin şehit olduğu terör saldırısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li vatandaşlara yönelik skandal ifadeler kullandı. Paylaşımında "PKK dağ kadrosu için terörİT bulamıyormuş! Dert ettikleri şeye bakın. Her CHP'li evinden bir kişi gönderse yeter" ifadelerini kullanan Polat, yoğun tepkiler sonucu paylaşımını sildi.

Gelen tepkilerin ardından AKP Bayburt İl Başkanlığı ve Hacı Ali Polat herhangi bir açıklamada bulunmadı.

“TÜKENMİŞLİĞİN VE ÇARESİZLİĞİN GÖSTERGESİ”

CHP Bayburt İl Başkanlığı, bugün düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bayburt’ta AK Parti’nin İl Başkanı yüreğimize bir ateş gibi düşen şehidimiz üzerinden kirli bir siyaset yapmaktadır. Bu acıyı istismar etmek, buradan bir siyaset çıkarmaya çalışmak en basit deyimle AK Parti kadrolarının tükenmişliğinin ve çaresizliğinin göstergesidir" ifadeleriyle AKP Bayburt İl Başkanlığı'na ve Hacı Ali Polat'a sert tepki gösterildi. AKP'nin çözüm sürecinde imza attığı skandallara değinilen açıklamada, "Hafızamızı tazeleyelim; Barış süreci olarak nitelendirilen dönemde PKK ile görüşmelerin en üst düzeyde sürdürüldüğü süreçte cezaevlerini boşaltan yargı paketini TBMM’ye getiren ve el kaldırıp oy veren şahıslar ve o zihniyetin temsilcileri bugün kirli siyasetin önderliğini yapmaktadır. Özellikle belirtmekte fayda var, geçtiğimiz günlerde yüreğimize ateş düşüren Mersin saldırısını gerçekleştiren hainlerden olan saldırgan da AKP kadrolarının onayı ile cezaevinden o dönemde salıverilmiştir. Bunu aklımızdan çıkarmayalım" ifadeleri yer aldı.

CHP Bayburt İl Başkanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

“Hepinizin bildiği üzere, geçtiğimiz günlerde Mersin’de yüreğimize ateş düşüren hain bir saldırı gerçekleşti. Vatan savunması uğruna bedenini siper eden şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz.

Bizler için vatan kutsaldır. Yüzyıllar boyunca vatan olarak bildiğimiz bu topraklar için canını feda etmiş tüm şehitlerimizi kalbimize gömüyoruz. Allah’ın rahmeti hepsinin üzerinde olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele Kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Hakları ödenmez. Hain saldırıda yaralananlardan ise yüreğimizi ferahlatacak müjdeli haberler bekliyoruz.

Bayburt’ta AK Parti’nin İl Başkanı yüreğimize bir ateş gibi düşen şehidimiz üzerinden kirli bir siyaset yapmaktadır. Bu acıyı istismar etmek, buradan bir siyaset çıkarmaya çalışmak en basit deyimle AK Parti kadrolarının tükenmişliğinin ve çaresizliğinin göstergesidir.

Hafızamızı tazeleyelim; Barış süreci olarak nitelendirilen dönemde PKK ile görüşmelerin en üst düzeyde sürdürüldüğü süreçte cezaevlerini boşaltan yargı paketini TBMM’ye getiren ve el kaldırıp oy veren şahıslar ve o zihniyetin temsilcileri bugün kirli siyasetin önderliğini yapmaktadır.

Özellikle belirtmekte fayda var, geçtiğimiz günlerde yüreğimize ateş düşüren Mersin saldırısını gerçekleştiren hainlerden olan saldırgan da AKP kadrolarının onayı ile cezaevinden o dönemde salıverilmiştir. Bunu aklımızdan çıkarmayalım.

CHP’nin vatanseverliğine, yurtseverliğine kimse laf söyleyemez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde işgalci kuvvetlere karşı bağımsızlığını cephede kanının son damlasına kadar savunan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yani Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül 1923 tarihinde Türkiye’nin ilk siyasi partisi olarak, kurucu partisi olarak tarih sahnesine çıkmıştır.

Partimizin neferleri hiçbir koşulda Atatürk’ün ve Cumhuriyetimizin kurucu ilkelerinden sapmadan vatanı her daim müdafaaya 99 yıldır olduğu gibi bugün de devam etmektedir. AKP; CHP’nin vatanına, toprağına, bayrağına, şehidine, gazisine olan saygısının, sevgisinin yanından geçemez, zekâtı dahi olamaz.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nda Kıbrıs’ın Beşparmak Dağları’na, Ege’nin derin sularına Türkiye’nin gücünü, kararlığını ve vatan sevgisini kazıyan, işgalci kuvvetleri defeden Genel Başkanımız Bülent Ecevit’i de buradan AKP kadrolarına hatırlatmak istiyoruz. AKP kadroları haddini bilmelidir.

AKP Bayburt İl Başkanı eline tutuşturulmuş notları, telefonda kulağına fısıldanan dedikoduları, sosyal medyada üstlerinin söylemlerini, yandaş medyada gördüğü bilgileri aklınca toparlayıp seçmenlerine şirin görünmek adına kirli bir siyaset gütmektedir.

Kendisini uyarıyoruz. Tarih affetmez, arşiv affetmez. Geçmişte kimlerle yol yürüdüğünüz, kimlerle el ele boy boy fotoğraflar verdiğiniz, kimlere methiyeler düzdüğünüz gün gibi apaçık ortadadır.

Bayburt Türkiye’nin nadide bir şehridir. 20 yıldır iktidarda bulunan partiniz bu ülkenin değerlerine, geleneklerine aykırı şekilde ısrarla bölücü, ayrımcı ve yıkıcı dil kullanmaktadır. Şiddetle kınıyoruz. Sizin kullandığınız bu çukur dilin seviyesine hiçbir zaman inmeyeceğimizi de önemle belirtmek istiyoruz.”

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Öte yandan CHP Bayburt İl Başkanlığı; AKP İl Başkanı Hacı Ali Polat’ın sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımla ilgili Bayburt Adliye Sarayı’na giderek suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Vatandaşlara Hacı Ali Polat hakkında suç duyurusunda bulunmaları yönünde çağrıda bulunarak, "Vatanını seven, şehit kanıyla sulanmış ay-yıldızlı bayrağımıza gönülden bağlı vicdan sahibi her bireyin de suç duyurusunda bulunması gerekir" denildi.