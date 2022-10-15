﻿CHP’li belediyelere Bartın talimatı

Bartın’da dün akşam saatlerinde madende meydana gelen patlamada 41 madencimiz yaşamını yitirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından 248 CHP’li belediye başkanına yazı gönderildi.
Yazıda, Bartın Amasra’daki maden faciasının ülkeyi derin bir üzüntüye boğduğu hatırlatılarak, belediyelerden; daha önceden planlanmış konser, kutlama vb. müzikli etkinliklerin ertelenmesi istendi.
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