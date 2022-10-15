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  • Güldür Güldür oyuncusu karara tepki gösterdi: Tiyatroyu durdurmak Bartın'ın yasını tutmakla bağdaşmıyor

Güldür Güldür oyuncusu karara tepki gösterdi: Tiyatroyu durdurmak Bartın'ın yasını tutmakla bağdaşmıyor

Şimdilerde Güldür Güldür adlı programda izlediğimiz oyuncu Rüştü Onur Atilla sosyal medya hesabından Bartın'daki maden faciası ve sonrasında gerçekleşen tiyatro oyunlarının durdurulması kararına dair bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 20:14
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Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla Bartın'da yaşanan maden faciası ardından tiyatro oyunlarının durdurulmasına tepki gösterdi

Güldür Güldür oyuncusu karara tepki gösterdi: Tiyatroyu durdurmak Bartın'ın yasını tutmakla bağdaşmıyor
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Pek çok ünlü isim, 41 kişinin hayatını kaybettiği Bartın maden faciasıyla ilgili olarak paylaşımlarda bulundu. Yaşanan acının büyüklüğü konusunda ortak bir dil paylaşımlara hakim olurken 41 maden işçisinin hayatını kaybetmesi sonrasında Şehir Tiyatroları oyunlarını durdurma kararı aldı.

Şimdilerde Güldür Güldür adlı programda izlediğimiz oyuncu Rüştü Onur Atilla, sosyal medya hesabından Şehir Tiyatrolarının aldığı bu kararı Instagram hesabından paylaştığı bir metin üzerinden eleştirdi. Spor müsabakalarının sadece siyah bir bant takarak ve saygı duruşunda bulunarak normal işleyişine devam ettiğini söyleyen oyuncu, Şehir Tiyatroları için de benzer bir uygulamanın yapılabileceğini ancak durdurma kararı alındığını söyledi.

Yaşanan bu tarz facialarda ilk olarak sanat faaliyetlerinin durdurulmasını doğru bulmadığını söyleyen Rüştü Onur Atilla şunları paylaştı:

"Şehir Tiyatroları Bartın'daki maden faciası pardon 'maden cinayeti' sebebiyle oyunlarını durdurma kararı almış. Madencilerimizin hayatını hiçe sayanların cezasını sanatseverler çekmeli demek? Yasa çıkarmayanlar, dünya standartlarında güvenlik önlemlerini almayanlar hayatlarına devam etsin demek?

Tiyatro sanatı salt eğlence olarak algılandığı müddetçe toplumdan bir atılım bir ilerleme beklemeyiniz. Futbol maçları ertelenmezken, spor müsabakaları oynanırken, ulusal yas ilan edilmezken (Suudi Kralı mı öldü ki ulusal yas ilan edilsin değil mi?) Sosyal hayat kaldığı yerden devam ederken tiyatroyu durdurmak yas tutmayla bağdaşmıyor. Böyle acı dolu günlerde saygı ve metanet içinde bir arada olmamız gerekir. 

Nasıl ki bir futbol maçının oynanması için 1 dakikalık saygı duruşu ve siyah pazu bantları yeterliyse bizler de oyundan önce saygı duruşunda bulunuruz ama oyunumuzu oynarız. Bu toplum için gerekliliktir. İnsani bir ihtiyaçtır. Tiyatro izlemek ölüye saygısızlık değildir. Bu tiyatrodur. Ve tiyatro salonları da bu ruh beraberliği için en başta gelen yerlerdir."

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Dilek Hayran
15.10.2022 20:37
Çok maharetli çocuk. Dinlemek lazım.  
 
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