Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada vefat eden Rahman Özçelik ve Gürdal Serenli için düzenlenen cenaze törenlerine katıldı.

22 yaşındaki Rahman Özçelik'in cenaze namazının ardından kısa bir konuşma yapan Erdoğan "Şu anda musallada bulunan Rahman kardeşimizi Hakk'a uğurluyoruz. Rabb'imize hamdolsun ki kendileri inşallah şehadet makamına ulaşmak suretiyle. Rabb'imizin sevgili habibine komşu oluyorlar. Tabii bu işin bir güzel yanı daha var, o da bütün aile gerek eş gerek baba, anne hepsi kendileriyle inşallah haşr-u cem olacaklar" dedi.

'BİLİYORSUNUZ SOMA'DA ÇOK UZUN SÜRDÜ'

Patlamanın ardından 24 saat içinde tüm maden işçilerine ulaşıldığını anlatan Erdoğan, şu açıklamayı yaptı: "24 saati bulmadan neticeye varmış olmamız bizleri bu noktada rahatlattı. Çünkü Soma'da biliyorsunuz çok uzun sürdü ama burada 24 saati bile bulmadan 41 şehidimize hamdolsun ulaştık. Tabii yaralılarımız var onların da takipçisiyiz. Gerek devlet olarak gerek bakanlıklar olarak hepimizin belli destekleri olacak. Bir de bizim yasal olarak vermemiz gereken destekleri de bu süreç içinde vereceğiz."

Erdoğan bugün patlamanın olduğu maden sahasında yaptığı açıklamada da "Bizim ocaklarımızın içinde Amasra Kömür İşletmeleri en ileri imkanlara sahip olmasına rağmen, birileri dalga geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına inandığımız için bunun dünü, bugünü, yarını olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır" demişti.