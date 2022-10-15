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CHP Genel Başkan Yardımcısından partisinin Bartın paylaşımına eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen partisinin Bartın’daki maden faciasıyla ilgili yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 20:01
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'den partisinin Bartın paylaşımına eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısından partisinin Bartın paylaşımına eleştiri
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CHP resmi hesabından Bartın’da meydana gelen maden faciasıyla ilgili yayınlanan mesajında "Bartın Amasra’da meydana gelen patlamada yitirdiğimiz maden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerimize ve çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı madencilerimize acil şifa diliyoruz. Tüm dualarımız can kaybının artmaması için…" ifadelerine yer verildi.

“MADEN ŞEHİDİ DİYE BİR ŞEY YOK”

Twitter hesabından CHP'nin mesajın ı alıntılayan Gökçen ise, “Hayır maden şehidi diye bir şey yok. Sırf para için insan canını riske atanlarla Sayıştay raporlarında açık açık uyarmasına rağmen keyfine bakanların sorumluluğunu örtmek için ortaya atılan tabirleri biz kullanamayız. Bu bir cinayettir ve bu cinayetin hesabını elbette soracağız.” dedi.

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Deniz Şafak
15.10.2022 20:32
S. Gökçen doğru söylemiş. Biden da bir küçük bayana yaklaşarak, "30 yaşına kadar kimseyle yakınlık yok." demiş. O da çok doğru demiş. Sonrası keyfine kalmış.  
 
Tekin Ertürk
15.10.2022 20:15
Herkes Kuran'ı ve Kuran'da şehit kime denir okusun. Ölenler, akp'nin gerekli önlemleri almadığı için öldüler. akp ve mhp seçmeninin vicdanı sızlıyor mu? Hayır. Neden? Kuran'ı okumadılar.  
 
yerli milli
15.10.2022 20:10
doğru. maden şehidi, sel şehidi, yangın şehidi vs.vs diye bir şey yok. kuranı kerimde ne yazıyorsa o. dini mi değiştiriyorlar veya başka bir ayet mi indi?  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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