CHP Genel Başkan Yardımcısından partisinin Bartın paylaşımına eleştiri

CHP resmi hesabından Bartın’da meydana gelen maden faciasıyla ilgili yayınlanan mesajında "Bartın Amasra’da meydana gelen patlamada yitirdiğimiz maden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerimize ve çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı madencilerimize acil şifa diliyoruz. Tüm dualarımız can kaybının artmaması için…" ifadelerine yer verildi.

“MADEN ŞEHİDİ DİYE BİR ŞEY YOK”

Twitter hesabından CHP'nin mesajın ı alıntılayan Gökçen ise, “Hayır maden şehidi diye bir şey yok. Sırf para için insan canını riske atanlarla Sayıştay raporlarında açık açık uyarmasına rağmen keyfine bakanların sorumluluğunu örtmek için ortaya atılan tabirleri biz kullanamayız. Bu bir cinayettir ve bu cinayetin hesabını elbette soracağız.” dedi.