CHP'li Faik Öztrak'tan Abdulkadir Selvi'ye ağır suçlama: ''Bir ülkede vatandaşına sürekli yalan söyleyen bir medya varsa, talimatı saray veriyordur''

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk’te Ahmet Hakan, Hande Fırat, Zafer Şahin ve Abdulkadir Selvi’nin sorularını yanıtladı. Program sırasında Abdülkadir Selvi, Erdoğan’a “Şehir hastaneleri ile konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz?” diye sordu. “Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın” diyerek Selvi’ye talimat veren Erdoğan, daha sonra gülümseyerek “Bak Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor” dedi.

“TALİMATI VEREN SARAYDA ARAYACAKSIN”

Erdoğan’ın sözlerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan tepki geldi. Öztrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Akıl, izan, vicdan yoksunu yazılar nasıl kaleme alınıyor? Sarayın kibirlisi itiraf etmiş. Bir ülkede vatandaşına sürekli yalan söyleyen bir medya varsa, milletin aşına, işine, geleceğine göz diken kem gözleri dışarıda değil, talimatı veren sarayda arayacaksınız.” ifadelerini kullandı.