29 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li Faik Öztrak'tan Abdulkadir Selvi'ye ağır suçlama: "Bir ülkede vatandaşına sürekli yalan söyleyen bir medya varsa,

CHP'li Faik Öztrak'tan Abdulkadir Selvi'ye ağır suçlama: "Bir ülkede vatandaşına sürekli yalan söyleyen bir medya varsa, talimatı saray veriyordur"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Abdülkadir Selvi ve Ahmet Hakan ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Öztrak, “Bir ülkede vatandaşına sürekli yalan söyleyen bir medya varsa talimatı vereni Saray’da arayacaksınız” dedi.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 15:03
Takip Et

CHP'li Faik Öztrak'tan Abdulkadir Selvi'ye ağır suçlama: "Bir ülkede vatandaşına sürekli yalan söyleyen bir medya varsa, talimatı saray veriyordur"

CHP'li Faik Öztrak'tan Abdulkadir Selvi'ye ağır suçlama: ''Bir ülkede vatandaşına sürekli yalan söyleyen bir medya varsa, talimatı saray veriyordur''
+
Aa
-

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk’te Ahmet Hakan, Hande Fırat, Zafer Şahin ve Abdulkadir Selvi’nin sorularını yanıtladı. Program sırasında Abdülkadir Selvi, Erdoğan’a “Şehir hastaneleri ile konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz?” diye sordu. “Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın” diyerek Selvi’ye talimat veren Erdoğan, daha sonra gülümseyerek “Bak Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor” dedi.

“TALİMATI VEREN SARAYDA ARAYACAKSIN”
Erdoğan’ın sözlerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan tepki geldi. Öztrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Akıl, izan, vicdan yoksunu yazılar nasıl kaleme alınıyor? Sarayın kibirlisi itiraf etmiş. Bir ülkede vatandaşına sürekli yalan söyleyen bir medya varsa, milletin aşına, işine, geleceğine göz diken kem gözleri dışarıda değil, talimatı veren sarayda arayacaksınız.” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

ÜLKÜCÜ
29.09.2022 16:31
sizin mağdur gazeteci diye teröriste verdiğiniz desteği bu halk unutmayacak  
 
Murat
29.09.2022 16:30
Esas yalanı siz söylüyorsunuz faik efendi  
 
Yurttas
29.09.2022 16:21
Istediginizi söyleyin bunlara bunlar alacağı paraya bakar.ver parayı al yazıyı  
 
TÜM YORUMLAR (11)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
1
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
2
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
3
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
4
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
5
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
6
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
7
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿İstanbul’da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu
﻿İstanbul’da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu
﻿İstanbul’da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu
﻿Sinop'ta üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Sinop'ta üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Sinop'ta üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi hayatını kaybetti
﻿TBMM'de yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor
﻿TBMM'de yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor
﻿TBMM'de yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor
﻿Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a "Hakkım olanı istedim" mesajı
﻿Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a
﻿Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a "Hakkım olanı istedim" mesajı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.