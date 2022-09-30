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  • Tak-şak gazeteciler tak-yaz gazetecilere canlı yayında sahip çıktı. Erdoğan canlı yayında Selvi ve Ahmet Hakan'a talimat

Tak-şak gazeteciler tak-yaz gazetecilere canlı yayında sahip çıktı. Erdoğan canlı yayında Selvi ve Ahmet Hakan'a talimat vermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye "Artık köşenden gereğini yapacaksın" sözleri ‘talimat’ şeklinde yorumlanırken, Hande Fırat ve Zafer Şahin CNN Türk ekranlarında canlı yayındaki o görüntünün savunmasını yaptı. Tak deyince şak diye yapanlar kulübü sosyal medyanın da diline düştü.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 11:29
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Tak-şak gazeteciler tak yaz gazetecilere canlı yayında sahip çıktı. Erdoğan canlı yayında Selvi ve Ahmet Hakan'a talimat vermişti

Tak-şak gazeteciler tak-yaz gazetecilere canlı yayında sahip çıktı. Erdoğan canlı yayında Selvi ve Ahmet Hakan'a talimat vermişti
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D ortak yayınına Ahmet Hakan, Hande Fırat, Zafer Şahin ve Abdulkadir Selvi’nin sorularını yanıtladı.

Program sırasında Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Erdoğan’a, "Şehir hastaneleri ile konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz?" diye sordu.

"Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın" diyerek Selvi’ye talimat veren Erdoğan, daha sonra gülümseyerek, “Bak Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor" dedi.

ERDOĞAN TALİMAT MI VERDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Artık köşenden gereğini yapacaksın" sözleri aleni bir talimat olarak yorumlanırken, önce Ahmet Hakan kendi köşesinde daha sonra da Hande Fırat ve Zafer Şahin CNN Türk canlı yayınında kendilerini savundu.

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanının sözlerinin şaka olduğunu savundu. Abdülkadir Selvi ise söz konusu tartışmaya köşesinde yer vermedi.

Hande Fırat ve Zafer Şahin ise Gece Görüşü programında Hulki Cevizoğlu’nun konuyu bir soru ile açmasının ardından CNN Türk canlı yayınında kendilerini savundu.

'TAK-ŞAK' NEDİR?

Medyanın bu hali Tansu Çiller’in başbakanlığı döneminde Genelkurmay başkanlığı görevi yapan Doğan Güreş’in, Başbakan Çiller için ‘tak emrediyor şak yapıyorum’ ifadesini akıllara getirdi. Bu yüzden Güreş’in ismi ‘Tak-şak paşa’ya çıkmıştı.

Şimdilerde ise bu tabir 'tak' emredilince 'şak' yazan medyaya yönelik kullanılıyor.

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kemal turşu
30.09.2022 11:55
bu hulki ceviz, önceden saygı duyduğum bir televizyoncuydu...ne oldu bu adama....  
 
Abbas
30.09.2022 11:55
Bakın burda Muharrem İnce’nin Parti sözcüsü de var ??? Memleket partisi kime yakın?? Kılıçdaroğlu’nun karşısında olanın yanında ??  
 
Kim
30.09.2022 11:54
Kırılmasın diye Kalemini sağlam tutan gazeteciler  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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