Tak-şak gazeteciler tak-yaz gazetecilere canlı yayında sahip çıktı. Erdoğan canlı yayında Selvi ve Ahmet Hakan'a talimat vermişti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D ortak yayınına Ahmet Hakan, Hande Fırat, Zafer Şahin ve Abdulkadir Selvi’nin sorularını yanıtladı.

Program sırasında Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Erdoğan’a, "Şehir hastaneleri ile konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz?" diye sordu.

"Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın" diyerek Selvi’ye talimat veren Erdoğan, daha sonra gülümseyerek, “Bak Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor" dedi.

ERDOĞAN TALİMAT MI VERDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Artık köşenden gereğini yapacaksın" sözleri aleni bir talimat olarak yorumlanırken, önce Ahmet Hakan kendi köşesinde daha sonra da Hande Fırat ve Zafer Şahin CNN Türk canlı yayınında kendilerini savundu.

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanının sözlerinin şaka olduğunu savundu. Abdülkadir Selvi ise söz konusu tartışmaya köşesinde yer vermedi.

Hande Fırat ve Zafer Şahin ise Gece Görüşü programında Hulki Cevizoğlu’nun konuyu bir soru ile açmasının ardından CNN Türk canlı yayınında kendilerini savundu.

'TAK-ŞAK' NEDİR?

Medyanın bu hali Tansu Çiller’in başbakanlığı döneminde Genelkurmay başkanlığı görevi yapan Doğan Güreş’in, Başbakan Çiller için ‘tak emrediyor şak yapıyorum’ ifadesini akıllara getirdi. Bu yüzden Güreş’in ismi ‘Tak-şak paşa’ya çıkmıştı.

Şimdilerde ise bu tabir 'tak' emredilince 'şak' yazan medyaya yönelik kullanılıyor.