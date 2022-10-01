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  • Kılıçdaroğlu dalga geçerek açıkladı. Erdoğan Abdülkadir Selvi’ye haksızlık etmiş. Selvi 1 yılda Kılıçdaroğlu’nu 168 defa

Kılıçdaroğlu dalga geçerek açıkladı. Erdoğan Abdülkadir Selvi’ye haksızlık etmiş. Selvi 1 yılda Kılıçdaroğlu’nu 168 defa yazmış

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’ye köşende gereğini yap talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki gösterdi…

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 21:07
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Erdoğan Abdülkadir Selvi’ye haksızlık etmiş. Kılıçdaroğlu dalga geçerek açıkladı. Selvi 1 yılda Kılıçdaroğlu’nu 168 defa yazmış

Kılıçdaroğlu dalga geçerek açıkladı. Erdoğan Abdülkadir Selvi’ye haksızlık etmiş. Selvi 1 yılda Kılıçdaroğlu’nu 168 defa yazmış
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün katıldığı canlı yayında Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye söylediği sözler gündemine oturmuştu.

Selvi'nin "Muhalefet şehir hastaneleri konusunda eleştiri yöneltiyordu, şimdi kesildi, nasıl açıklıyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Köşende gereğini yaparsın. Ahmet Hakan yapıyor" dedi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ERDOĞAN’A SELVİ TEPKİSİ

Erdoğan’ın sözlerine bir tepki de CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu mesajında; “Erdoğan haksızlık etmişsin Abdülkadir Selvi’ye. Arkadaşlarım saymış, son bir yılda Hürriyet Gazetesindeki köşesinde, hakkımda 168 yazı yazmış. Mahkemeden uzaklaştırma kararı mı çıkartsam diye düşündüm; gözü benden başka hiçbir şey görmüyor” ifadelerini kullandı…

İşte o paylaşım:

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Reisim Atatürk
1.10.2022 09:17
Allah hiçbir gazeteciyi A.Selvi ve Ahmet Hakan'ın durumuna düşürmesin. Bırakın muhalefet cephesini yalakalıkları tescilli olduğu için iktidar cephesinde bile saygı görmüyor, alay konusu oluyorlar.  
 
Abdulkadir ve A.Hakanın poh pohlaması ile Akp tabanını bir arada tutmak.
1.10.2022 04:22
Birisi S.Peker'in dediği gibi"düşkün Abdulkadir'in" düğmesini kapatsın.Şakla-bakla misali 20 yıldır sahibinin sesi.Sadece iktidara artık inanmayan ve güvenmeyen Akp tabanını bir arada tutmaya çalışıy  
 
yerli milli
1.10.2022 01:28
bu tipleri kim otobüsüne alırsa veya uçağına alırsa veya odasına alırsa o kişiye kesinlikle oy vermeyeceğim.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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