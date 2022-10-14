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Erdoğan'dan flaş asgari ücret mesajı

Asgari ücret tartışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da bir açıklama geldi. Astana’daki zirveden dönerken gazetecilere konuşan Erdoğan, asgari ücret ile ilgili beklenti sorusuna cevap verdi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 12:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş asgari ücret mesajı

Erdoğan'dan flaş asgari ücret mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan’ın başkenti Astana’daki CICA Zirvesi’nden ülkeye dönüşte gazetecilerin gündemle ilgili sorularına yanıt verdi. Son günlerde yoğunlaşan asgari ücret gündemine de değinen Erdoğan, konuyla ilgili net mesaj verdi.

“YERE SAĞLAM BASAN ADIMLAR”

 Cumhurbaşkanı Erdoğan “Asgari ücret konusunda beklentilerle ilgili farklı rakamlar konuşuluyor. Bu konuyla ilgili siz neler söylersiniz?” sorusuna karşılık şu ifadelerde bulundu:

“Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin.”

BAKAN BİLGİN: MEMNUN OLACAKLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en son dünkü açıklamasında asgari ücrete ilişkin Aralık ayında düzenleme yapılacağını belirterek “enflasyonun tahribatının giderileceğini” söylemişti.

Bakan Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından dördüncüsü Divan Kuruçeşme'de düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda, çalışanların ve emeklilik bekleyenlerin memnun edileceğini ifade etti.

Bilgin ayrıca EYT bekleyenler ile ilgili “Asgari ücretle ilgili düzenlememiz var. Bir de biliyorsunuz çok konuşulan EYT ile ilgili çalışmalarımız var. Kapsamlı, bütün sorunları aşmaya yönelik olduğunu söyleyeyim. Onda da sona yaklaştık tahmin ediyorum aralık ayının başında açıklayacağız. Özellikle geleceği ile ilgili endişeleri giderecek şeffaf bir düzenleme olacak. ücretlerin enflasyon karşısında da uğradığı kaybı ortadan kaldıracak bir asgari ücret ve toplu pazarlık sistemiyle Türkiye'nin demokrasisine de katkı yapacak bir çözüm yaklaşımını bu sene gerçekleştirirsek görevimizi yapmış sayılacağız. Özel sektörü de kapsayan EYT ile ilgili düzenleme ve ücretlerimizde toplu sözleşmelerle ve asgari ücretle rahatlatacak bir proje yapacağız" ifadelerini kullandı.

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Trenci
14.10.2022 12:15
Asgari ücrete zam, işverene yük olacağından işden çıkarmalar olacak niye emekli maașlarına gerçek enflasyon kadar zam yapmıyorsunuz?  
 
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