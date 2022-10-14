Ali Babacan'dan Erdoğan'a sert sözler: Sopanızı kıracağız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kamuoyunda 'sansür yasası' olarak bilinen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçerek yasalaşan kanunla ilgili kişisel Twitter hesabında değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren Babacan, "Bugün sansür yasası için poz verenler, bu vebali sonsuza dek taşıyacak. Erdoğan, bugün muhaliflere vurmak için kullandığınız bu sopayı, biz kıracağız. 2023 seçimleriyle birlikte tüm baskı araçlarınız kalkacak, ama utancınız baki kalacak" dedi.

İşte Ali Babacan'ın bahsettiği o kare…



