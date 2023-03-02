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Bir ilde kuraklık alarmı. Su kullanımı kısıtlandı

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 22:39
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Su kullanımı kısıtlandı. Bir ilde kuraklık alarmı

Bir ilde kuraklık alarmı. Su kullanımı kısıtlandı
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Çanakkale'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'ndaki su miktarı 23 milyon metreküpe düştü. Kuraklık nedeniyle barajda su miktarının iyice azalması üzerine harekete geçen Çanakkale Belediyesi, Encümen kararıyla kentte su kullanımıyla ilgili bazı yasaklar aldı.

İHA'da yer alan habere göre, Çanakkale'de yağışların beklenen seviyede olmaması nedeniyle barajlardaki su miktarı gederek azaldı. Çanakkale merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'ndaki su miktarı 23 milyon metreküpe düştü.

Kentin içme suyu ihtiyacını da karşılayan Atikhisar Barajı'nda su miktarının iyice azalması üzerine Çanakkale Belediyesi harekete geçerek, Encümen kararıyla su kullanımına yönelik bazı yasaklar getirdi. 

Çanakkale Belediye Encümeni tarafından, tüm dünyada ve ülkede yaşanan küresel ısınmanın etkisiyle su kaynaklarının azaldığını, yaşanmaya başlanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak, kentin tek su kaynağı olan Atikhisar Barajının sürdürülebilirliğini sağlamak, yaşam kaynağı olan suyu korumak adına kenti yakından ilgilendiren önemli kararlar alındı. 

KURALLARA UYMAYANLARA CEZAİ İŞLEM

Encümen kararları istikametinde, konut ve işyeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanmasının yasaklanması, yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde suyun tasarruflu kullanılabilmesi için mevcut kullanımları göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesi, halı ve kilim yıkamalarının yasaklanması, şehir şebeke suyu ile hortumla araba yıkanmasının yasaklanması, oto kuaför-yıkama işletmelerinde su tüketiminin max. 20 m3/Ay olarak uygulanmasına, oto kuaför-yıkama, halı yıkama hamam, WC vb. gibi su tüketimi yüksek olan işyerlerinde ön ödemeli elektronik sayaç takılmasına, yeraltı suyu kullanımı varsa mekanik sayaç takma mecburiyetinin getirilmesine böylece yeraltı su kullanımının tespitinin yapılmasına, bahçe sulamalarının sabah ve akşam, mümkünse kuyu suyu ile ve yağmurlama/damlama sistemleri kullanılarak yapılması, park, bahçe, yeşil alan, tarımsal maksatlı üretim yapılan yerlerde sulamaların kısıtlandırılması, acil sulama ihtiyacı olan yerlerin yağmurlama, damlama sulama ile su kullanımının minimuma indirilmesi yönünde kararlar alındı. 

Alınan bu kararların su kaynağı (Atikhisar Barajı) rezervinin yeterliliğine göre, Belediye Encümenince yeniden değerlendirilmek üzere 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olmasına, kontrol ve denetimin Belediyenin ilgili müdürlükleri tarafından yapılmasına, encümence alınacak su tasarrufuna yönelik bu kararlara uymayanlar hakkında "5326 Sayılı Kabahatler Kanununca" cezai işlem yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

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